Cuba: Restablecen internet, pero siguen bloqueadas redes sociales

14-07-21.-El servicio de internet móvil quedó restablecido la mañana de este miércoles (14.07.2021) en Cuba, después de tres días de interrupción tras las históricas manifestaciones del domingo 11 de julio. No obstante, sigue siendo imposible acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles como Whatsapp.



"Es verdad que faltan datos [móviles], pero falta medicamentos también", fue la respuesta que dio el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, al ser preguntado sobre ese tema, sin admitir intervención del Gobierno en el bloqueo. Por el contrario, Rodríguez acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña en Twitter, a través de la etiqueta #SOSCuba, para incitar el malestar social en la isla.



"Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano", dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price al abordar la situación en Cuba, por lo que Washington llamó al rápido restablecimiento de "todos los medios de comunicación, los digitales y no digitales”.



