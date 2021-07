Ministra del gobierno español pide a EEUU a poner fin al bloqueo a Cuba

14.07.21 - La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que el embargo que sufre Cuba por parte de EEUU desde hace 60 años es lo que ha provocado una situación política y humanitaria "absolutamente excepcional" y ha reclamado que se levante este bloqueo para que los cubanos "puedan vivir mejor".



En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Belarra recordó que la administración que integra ha defendido ante las Naciones Unidas, junto con otros 183 países, su rechazo al bloqueo frente a Cuba.



La también jefa de la cartera Agenda 2030 y líder del partido Podemos, subrayó que los cubanos sufren desde hace 60 años un bloqueo económico que ha provocado una situación política y humanitaria 'absolutamente excepcional'.



Insistió en que levantar el bloqueo es la mejor forma de ayudar a que los cubanos puedan vivir mejor.



En la entrevista con RNE, la joven ministra de 33 años aclaró que sus palabras no se corresponden con un acuerdo entre PSOE (socialistas) y el grupo Unidas-Podemos.



Se trata de un posicionamiento que el Parlamento español sacó adelante con una amplísima mayoría, a tono con la postura de España en la Asamblea General de la ONU, donde ha defendido levantar el bloqueo y embargo que sufre Cuba, que trae consecuencias humanitarias insostenibles, puntualizó.



Belarra, al ser preguntada si Cuba es una dictadura o no, argumentó que 'nos equivocaríamos si estuviéramos enzarzados en un debate que no contribuye a que la gente que vive en Cuba viva mejor'.



'Quien quiera hacer política nacional con este tema, muy bien, pero yo no lo voy a hacer. Creo que es un debate absolutamente vacuo, está fuera de toda duda que la situación que vive Cuba es absolutamente excepcional', acotó.

Con información de CubaSI.