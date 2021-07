Denuncia experta: Buques chinos contaminan el Mar del Sur de China

12 de Julio - La gran cantidad de buques chinos en el Mar del Sur de China han arrojado desechos humanos y aguas contaminadas la zona, creando enjambres de algas que dañan los corales y amenazan la fauna marítima, denunció el lunes una experta estadounidense.



Imágenes satelitales muestran cómo en los últimos cinco años los desechos humanos y las aguas negras han engendrado algas en un cúmulo de arrecifes de coral en la región Spratlys, donde anclan cientos de buques pesqueros chinos, expresó Liz Derr, directora de Simularity Inc., una empresa de software dedicada a la creación de inteligencia artificial para el análisis de imágenes satelitales.



Por lo menos 236 barcos fueron vistos en el atolón conocido como Union Banks el 17 de junio, declaró la experta en un foro en Filipinas sobre el Mar del Sur de China. Ambos países reclaman este territorio.



"Cuando los barcos no se mueven, se acumulan las heces fecales", explicó Derr. "Los cientos de barcos anclados en Spratlys están arrojando aguas cloacales en los arrecifes".



El gobierno chino no reaccionó de inmediato a las declaraciones de Derr, pero en el pasado han asegurado haber tomado medidas para proteger la fauna marina y el medio ambiente en la zona. Aparte de los buques chinos, algunos vietnamitas también han ocupado corales en Union Banks.



Eduardo Menez, funcionario de la cancillería filipina, afirmó que los datos tienen que ser analizados por su gobierno antes de protestar ante China.



"Esta es una catástrofe de proporciones épicas y dentro de poco el daño será irreversible", indicó Derr.



Contribuyeron a esta nota Joeal Calupitan y Aaron Favila.