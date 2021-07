Inauguran en México Iglesia dedicada a Diego Amando Maradona

12 de Julio - En el número 1204 de la calle 5 de Mayo en San Andrés Cholula, Puebla, fue inaugurada la primera iglesia dedicada a Diego Armando Maradona en México.



La Iglesia Maradoniana, que está activa desde 1998 en Rosario, Argentina, cuenta con nueva sede en México. Será un centro ceremonial para los fanáticos del futbol, además de punto de encuentro para los seguidores del "Pelusa".



La iglesia no está en contra de ninguna religión, los fanáticos del balompié pueden ir, con un sacerdote, a realizar bodas, bautizos o primeras comuniones.



El fundador de esta segunda sede de la iglesia maradoniana, Marcelo Bucket, un argentino nacionalizado mexicano, comentó que

"los argentinos no tenemos de donde agarrarnos y entre Maradona y mi madre, no tenía otra causa; para los mexicanos la Virgen de Guadalupe, para, mí, Maradona es lo más importante".



Hay un trasfondo social detrás de toda esta parafernalia: ayudar a los necesitados y combatir las adicciones. "La gente nos puede visitar todos los días menos lunes, en horario de 12 a 12, si alguien quiere venir y sentarse, tomarse un cafecito o simplemente estar, adelante. Pero si quieren traer arroz, frijol, leche, pañales, lo que sea, nosotros lo vamos a recaudar, lo vamos a llevar a la Sierra o a muchos lugares que lo necesitan, y también los invitamos a ir y hacerlo con nosotros, para que vean que es entregado en la mano de la gente".



"Tenemos amigos que van a hacer pláticas de 'no a la adicción' que es un problema que tenemos en la sociedad, entonces es un poquito de todo. Ya tenía el antojo de hacerlo desde antes de que falleciera Maradona, y con su fallecimiento lo decidí. ¿Qué más que hacerlo en San Andrés? Un lugar tan icónico, con tantas iglesias", cuenta Bucket en exclusiva para Milenio Puebla.



En el lugar hay franelas firmadas por el ídolo, una bandera que entró a la cancha del Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, donde Maradona jugó con el mexicano Luis Hernández para el Boca Juniors, "Muchos recuerdos, periódicos de cuando falleció, franelas de varios equipos y videos".



Al igual que otras religiones, la iglesia también realiza ceremonias como bodas, bautizos y misas en honor al astro. En las nupcias se ve a los fanáticos dejar el tradicional vestido de novia y esmoquin, para reemplazarlo por una camiseta de la selección argentina con el mítico número 10 que portaba el exjugador.



Con información de La Razón de México y Milenio Puebla