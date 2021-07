(VIDEO) Piedad Córdoba: "El bloqueo a Venezuela es un delito de lesa humanidad"

11.07.21 -La ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, calificó como un delito de lesa humanidad el bloqueo de los recursos que le impidan obtener las medicinas y las vacunas contra la COVID- 19 para el pueblo de Venezuela.



Dijo que «esa acción se llama terrorismo, coartar la soberanía y la libre autodeterminación de los países que no están de acuerdo con sus decisiones».



En el encuentro analizaron varios tópicos políticos y sociales de Venezuela, Colombia, el asesinato del Presidente de Haití, además que hizo un resumen de su vida, entre otros temas.



La exsenadora colombiana manifestó que en su país son perseguidos los políticos que piensan diferente. “A mí me montaron un proceso, pues hace 10 años no soy parlamentaria y están buscando una cantidad de falsos argumentos. Ellos van a impedir a toda costa no perder el poder”.



Resaltó que en el paro nacional en la nación neogranadina han asesinado a 84 personas, y la situación se hace más compleja por el mal manejo de la pandemia, aunado a los excesivos recursos destinados a las fuerzas militares.



“Hace poco asesinaron a un cantante de música urbana, Junior Jein, exitosísimo, por interpretar las protestas a favor del paro, y a poner en sus letras la realidad de los robos que se cometen en Buenaventura (…) realmente nos dieron un golpe muy duro con su muerte; fue como un hijo”, subrayó.



Córdoba, quien nació en Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, es abogada y política. Fue senadora de la República desde 1994 hasta el 2010; miembro del Partido Liberal y excandidata presidencial por el movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, del cual es lideresa.



Advirtió que se prepara una invasión a Venezuela que será por tierra: “En Colombia saben que no tienen opción de invadir por aire a Venezuela, en esa área son superiores. Ellos están planeando una intervención por tierra, por las diferentes partes de la frontera entre los dos países”.



Deploró que su país se haya convertido en un foco de perturbación, “Colombia ha montado un centro de distribución de coca y un centro de preparación de mercenarios que en realidad son narcoparamilitares, que combaten todo lo que tiene que ver con lo que no esté a favor de las políticas de Estados Unidos”.



Por otro lado, Córdoba trajo a colación el secuestro del que fue objeto en su país, y del cual inculpó a Miguel Narváez, asesor de Juan Manuel Santos: “Ya está declarado por los paramilitares que se me secuestraron. (Andrés) Pastrana también tuvo mucho que ver en mi secuestro, y lo voy a decir en la comisión que sigue mi caso”.



Argumentó que en la sociedad colombiana los conflictos por racismo permanecen latentes, tanto ella como sus hijos han sufrido humillación en el trayecto de vida.



No obstante, la exsenadora anunció su pronto retorno al Senado de su país para continuar batallando por la justicia del pueblo colombiano.



Colombia debe justificar vínculos de militares en asesinato del presidente de Haití



Córdoba hizo un llamado al gobierno de Colombia para que justifique ante la opinión pública los vínculos de los militares retirados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. “Se tuvieron que efectuar los permisos migratorios, pues es muy extraño, que salgan del país los militares y nadie les pregunte a dónde iban, dicen que entre estos había militares activos”.



Al mismo tiempo, recordó que, tras ejecutarse el golpe de Estado al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, la primera información que se dio a conocer era que estaban involucrados paramilitares colombianos.



“Para entonces, el presidente Juan Manuel Santos no actuó y ni siquiera dijo vamos a investigar, sino todo lo contrario, se quedó tranquilo sin emitir comentario”, agregó.



Córdoba: Las guarimbas es un modo operando de Colombia



Con respecto a la desestabilización de paramilitares colombianos ocurridos en esta semana en Caracas, Córdoba manifestó no dudar que tenían un plan contra el pueblo y el Gobierno Bolivariano. “Lo que aconteció con las guarimbas es un modo operando que proviene de Colombia”.



Rechazó la posición adoptada por algunos colombianos que residen en Venezuela, y se benefician de los programas sociales tales como la Gran Misión Vivienda Venezuela, la salud gratuita y la educación, mientras continúan desprestigiando el proyecto bolivariano. “Devuélvanse para Colombia para que vayan a pasarla bien rico, y pasen hambre sin ningún problema”, exclamó.





Con información de Prensa VTV / Albaciudad