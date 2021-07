(VIDEO) Cuba alerta ante intentos de desestabilización

12.07.21 - Cuba amanece hoy alerta ante los intentos de desestabilización ocurridos la víspera, que generaron el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía en todo el país.



Durante la jornada dominical numerosos cubanos salieron a las calles para expresar su respaldo a la Revolución, en respuesta a las provocaciones ocurridas en diferentes puntos de la geografía nacional, instigadas a través de las redes sociales.



El presidente Miguel Díaz-Canel, en comparecencia televisiva, rechazó la actuación de quienes alientan esos actos y los calificó de oportunismo y doble moral, pues aprovechan las difíciles circunstancias del pueblo debido a la pandemia de Covid-19 y el recrudecido bloqueo económico de Estados Unidos.



No quieren el bienestar de la gente, denunció el mandatario, y agregó que incitar a ese tipo de desorden en las circunstancias excepcionales del país es una perversidad.



El jefe de Estado, quien estuvo junto a otros dirigentes en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (occidente), uno de los sitios donde se produjeron concentraciones de personas con diversos reclamos, recorrió las calles de esa localidad en unión de la población.



Allí se refirió a la campaña mediática organizada desde el exterior para convocar a manifestaciones en la isla, y dijo que algunos confundidos participaron de esas acciones, mientras otros tenían preocupaciones y dudas legítimas.



No obstante, acotó, también estuvieron mercenarios pagados por agencias estadounidenses, frente a los cuales reafirmó que las calles del país son de los revolucionarios.



No vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario vendido, que recibe dinero norteamericano, provoque una desestabilización en el país, enfatizó Díaz-Canel durante su intervención en la televisión local, y convocó a salir en defensa de la Revolución.



Artistas, representantes de las organizaciones políticas y de masas, trabajadores y pueblo en general, respondieron con concentraciones populares en diferentes espacios públicos del país, a los cuales acudieron con banderas y coreando frases a favor de la Revolución y el Gobierno.



Asimismo, diversas personas se unieron a un llamado popular a colocar enseñas nacionales y del 26 de Julio en los balcones y ventanas, como muestras de respaldo al proceso social cubano.