Miles de cubanos salen a las calles a protestar contra el gobierno

11 de Julio - Cubanos salieron este domingo a las calles a protestar contra el gobierno en medio de la grave situación sanitaria que atraviesa la isla.



Las manifestaciones, una de las cuales fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook, tiene lugar debido a una grave crisis económica y sanitaria donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos, a lo que se le suman los apagones; "prácticamente todos los días quitan la electricidad".



Comenzaron en el pueblo de San Antonio de los Baños (Artemisa, oeste) y luego se extendieron a otros puntos del país como Palmas Soriano (Santiago de Cuba), La Habana, y Guira de Melena y Alquízar en la provincia de Artemisa.



"Aquí hemos sufrido mucho, no solo el confinamiento sino también los apagones, prácticamente todos los días quitan la electricidad. La policía tiene un verdadero acoso sobre los vendedores y prácticamente no hay forma de ganarse la vida. Esto era hace mucho una bomba de tiempo", dijo por teléfono a EFE, una residente del centro de San Antonio.



Ante la masiva movilización de manifestantes, el presidente Miguel Díaz-Canel prometió represión y llamó a los "revolucionarios comunistas" a combatir a los cubanos que protestan: "Estamos dispuestos a dar la vida. Tienen que pasar encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Estamos dispuestos a todo".



"No vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al imperio estadounidense, vaya a provocar desestabilización", afirmó. Y amenazó: "Habrá una respuesta revolucionaria. Por eso convocamos a todos los revolucionarios comunistas a que salgan a la calle donde se vayan a producir estas provocaciones y enfrentarlas con decisión".



Con información de EFE.