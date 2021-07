Consejero del presidente Duque es primo de colombiano capturado en Haití

10-07-21.-El consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, informó que Manuel Alberto Grosso Guarín, uno de los colombianos capturados por el asesinato del presidente de Haití, es su primo en primer grado, informó el portal colombiano WRadio.



Sin embargo, aclaró que no lo conoce y que a lo largo de su vida no han tenido trato alguno “ni siquiera en el plano familiar”.



En un comunicado el alto funcionario explicó que al enterarse de que el ciudadano comparte su mismo apellido, y nació en la tierra de su padre, consultó con su familia si tenían alguna relación teniendo en cuenta que uno de sus primos había sido soldado profesional.



“Mi padre me informó que el señor es hijo de uno de sus diez hermanos”, agregó.



A propósito, dijo que los organismos de justicia deben adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.



“Los perpetradores del abominable homicidio del presidente Jovenel Moïse deben responder ante la justicia con las mayores sanciones a las que haya a lugar”, señaló.