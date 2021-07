Sospechoso de magnicidio en Haití es un ex-comando especial que salió de Bogotá en junio

Manuel Antonio Grosso Guarín Credito: Web

09-07-21.-Uno de los exmilitares colombianos detenidos por su presunta relación con el asesinato del presidente de Haití tenía formación de élite y había salido de Bogotá el 4 de junio hacia República Dominicana junto a otros tres exmiembros del ejército, reveló la prensa en Colombia.



Manuel Antonio Grosso Guarín, a quien el diario El Tiempo describe como uno de los «militares mejor preparados del ejército colombiano», viajó junto a sus tres acompañantes a Punta Cana y el 6 de junio cruzaron la frontera hacia Haití.



Los cuatro hombres entraron a territorio haitiano por el puesto fronterizo de Carrizal, señalaron El Tiempo y W Radio citando las investigaciones judiciales en curso.



«Grosso Guarín y sus tres acompañantes alcanzaron a hacer turismo en República Dominicana. Agentes de inteligencia que están investigando el magnicidio tienen fotos de los exmilitares colombianos en el Faro Colón», en la capital de República Dominicana, precisó El Tiempo.



El miércoles la policía haitiana informó que el grupo que perpetró el magnicidio de Jovenel Moise, la madrugada del miércoles, estaba conformado por 28 hombres, 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.



Las fuerzas haitianas mataron a tres atacantes y detuvieron a otros 17 sospechosos, mientras que ocho más siguen prófugos, según el jefe de policía de Haití, Leon Charles.



En Bogotá, las autoridades corroboraron que seis de los presuntos mercenarios habían formado parte del ejército colombiano.



Uno de los capturados es Grosso Guarín, quien estuvo vinculado a las filas militares hasta 2019, cuando salió o fue expulsado por causas todavía no reveladas.



Había recibido «entrenamiento de comando especial, con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas», detalló El Tiempo.



Los otros tres hombres con los que viajó hacia República Dominicana también eran militares, pero no se ha establecido si también están implicados en el asesinato de Moise.



El mandatario fue asesinado a tiros y su esposa, Martine, quedo gravemente herida en el asalto a la residencia presidencial.



Grosso Guarín es oriundo de Sogamoso, una localidad próxima a Bogotá. De acuerdo a su perfil en Facebook, el hombre vivía en Bogotá, era soltero y no registra su edad. Según El Tiempo tiene 40 años.



El 6 de junio publicó 17 fotografías en la red social en las que se le ve posando en diferentes lugares turísticos de República Dominicana, como el palacio presidencial en Santo Domingo.



Fotografías más antiguas lo muestran en camuflado y portando armas de fuego.

