(VIDEO) Haití: Cuerpos de seguridad arrestan a dos presuntos asesinos del presidente Moïse y dan de baja a cuatro

08.07.21 - Autoridades haitianas reportaron la muerte de cuatro presuntos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moise, mientras que dos más fueron arrestados; la Policía dijo que sus fuerzas realizan un operativo en la capital, Puerto Príncipe.



"Los supuestos asesinos del presidente han sido interceptados por la Policía Nacional poco antes de las 6 de esta tarde", escribió el secretario de Estado para la Comunicación en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el director de la Policía Nacional, Léon Charles, detalló que cuatro de los sospechosos fueron abatidos y otros dos fueron arrestados durante un operativo, que se desarrolló cerca de la residencia de Moïse y en el que liberaron a tres policías que habían sido secuestrados.



En la comparecencia, el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel Henríquez, reiteró que los atacantes son extranjeros que hablan español e inglés, pero no aportó detalles sobre su nacionalidad o identidad.



El magnicidio ocurrió alrededor de la una de la madrugada del miércoles, cuando un grupo de individuos armados, que al parecer hablaban inglés y español, atacaron la residencia privada del mandatario.



Con relación al estado de salud de la primera dama, Martine Moise, también herida en el ataque, aseguró que se encuentra "fuera de peligro", después de haber sido trasladada a un hospital de Miami, (Estados Unidos).



El magnicidio se produjo a menos de tres meses de celebrarse las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, previstas para el 26 de septiembre, a las que Moïse no podía presentarse.



El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declaró este miércoles el estado de sitio en todo el país.



El analista político y profesor de la Universidad de Notre Dame de Haití, Fedner Gay, considera que el país no dispone de vías legales para designar un sustituto del presidente asesinado. Según la Constitución del país, la Asamblea Nacional debe elegir a un presidente, pero en este momento no existen ni esta ni otras instituciones, explica.

