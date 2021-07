Israel reporta disminución de la efectividad de la vacuna de Pfizer / BioNTech

06.07.21 - El Ministerio de Salud de Israel reportó este lunes una disminución en la efectividad de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech para prevenir las infecciones en medio de la propagación de la variante Delta en el país, reseña The Times of Israel.



La efectividad del fármaco cayó al 64% respecto a la prevención de infecciones sintomáticas durante el último mes, informó el organismo, señalando que la disminución coincidió con la rápida propagación de la más contagiosa variante Delta en todo Israel.



Sin embargo, los funcionarios de salud aseveraron que la inoculación de Pfizer todavía ofrece una fuerte protección contra las formas graves de la enfermedad y las hospitalizaciones, donde muestra una eficacia del 93 %.



Si bien el ministerio no ofreció en su declaración las cifras anteriores, un informe publicado en mayo indicaba que la vacuna Pfizer tenía una efectividad del 97 % contra las enfermedades graves después de dos dosis. En marzo, investigadores israelíes también encontraron que la inmunización era un 91,2 % efectiva contra cualquier nivel de infección sintomática.



¿Una tercera dosis?



Los nuevos datos se producen en medio de un leve aumento de los contagios en Israel, donde el total de casos activos llegó a 2.766 el lunes tras confirmarse 369 nuevas infecciones. Se cree que la variante Delta representa más del 90 % del total.



La rápida propagación de esta cepa ha llevado al ministro de Salud israelí, Nitzan Horowtiz, a encargar dos estudios médicos que analicen la posible necesidad de una tercera dosis de vacuna, diciendo que estas investigaciones proporcionarán «información vital» a los responsables políticos. La oficina del primer ministro Naftali Bennett agregó que los estudios «evaluarán la eficacia de la vacuna y la velocidad a la que desaparece con el tiempo».



Si bien casi el 60 % de la población de Israel, de 9,3 millones de habitantes, ha recibido al menos una dosis de la vacuna Pfizer, los casos siguen apareciendo entre los inmunizados. El viernes pasado, más de la mitad de las nuevas infecciones reportadas fueron en pacientes que habían sido vacunados, según Ynet, lo que subraya la necesidad de realizar más estudios.