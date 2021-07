Reguladores chinos toman duras medidas contra Didi Global Inc.

6 de Julio - Los reguladores chinos tomaron duras medidas contra el mayor servicio de taxi por app en el país, Didi Global Inc., días después de que sus acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las autoridades le dijeron a Didi que suspendiera las nuevas suscripciones y ordenó retirar su aplicación de las tiendas de apps en China, mientras se lleva a cabo una revisión de seguridad digital. Didi es la más reciente compañía en enfrentar un severo escrutinio en una batida en Beijing contra algunas de sus mayores empresas tecnológicas.



¿QUÉ ES DIDI?



Didi Global Inc. es una de las mayores apps de taxi en el mundo. Tres cuartas partes de sus usuarios activos anuales están en China. Didi, con sede en Beijing, opera en otros 14 países, incluyendo Brasil y México.



Años atrás, Didi y Uber competían en China. En 2016, luego de una guerra de precios de dos años, Didi adquirió las operaciones de Uber en China.



El 30 de junio, Didi recaudó 4.400 millones de dólares en su oferta pública inicial en Nueva York.



¿POR QUÉ ESTÁ EN PROBLEMAS?



El regulador chino del ciberespacio dijo que sospecha que Didi estaba involucrada en la colección ilegal y uso de datos personales. No especificó las violaciones.



El diario estatal Global Times dijo el lunes en un editorial que Didi tiene "la información más detallada de viajes" de usuarios entre todas las firmas tecnológicas. Agregó que la compañía pudiera realizar grandes análisis de datos de los hábitos y conducta de los usuarios de sus usuarios, lo que representa un riesgo potencial para los individuos.



EL CONTEXTO



El martes, las autoridades chinas anunciaron que incrementarán la supervisión de las compañías con acciones listadas en el extranjero. Dijo que, bajo las nuevas medidas, habrá una mejor regulación de la seguridad de datos y el flujo de datos a través de la frontera, además del manejo de datos confidenciales.



Las autoridades planean además combatir la actividad ilegal en el mercado de acciones e investigarán y penalizarán actos como la emisión fraudulenta de acciones, la manipulación de mercados y el uso de información privilegiada.



No estaba claro si había otras razones para la atención prestada por el gobierno chino a Didi. Funcionarios han expresado preocupación creciente por la forma como los gigantes tecnológicos usan los datos de los usuarios.