Perú: Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunto soborno y lavado de activos

Keiko Fujimore Credito: Web

06-07-21.-El fiscal peruano José Domingo Pérez abrió una nueva investigación contra la candidata presidencial Keiko Fujimori tras la publicación de unos audios en los que el encarcelado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos plantea sobornar a jueces electorales para que gane la segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio, según trascendió este lunes (05.07.2021).



Pérez -quien integra el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú- inició las pesquisas contra Fujimori, su partido Fuerza Popular, y "quienes resulten responsables" por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por un plazo máximo de 36 meses. El fiscal afirmó que existe "información de audios que contiene comunicaciones telefónicas" entre Montesinos, el exmilitar Pedro Rejas y el abogado Guillermo Sendón sobre el "financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular".



El inicio de las diligencias preliminares sobre este caso fue revelado por Fujimori, quien afirmó en sus redes sociales que Pérez "lanza un nuevo show para tapar el caso de Los Dinámicos del Centro", otra investigación que hace la Fiscalía esta vez sobre una presunta financiación irregular de la campaña de su rival electoral, el izquierdista Pedro Castillo.



La candidata derechista sostuvo que el "afán de figuración" de Pérez "no tiene límites" y, por ese motivo, ha convocado "a Vladimiro Montesinos como protagonista para asegurar difusión y cobertura" de las nuevas diligencias. "El fiscal que ya ha pedido mi encarcelamiento 4 veces vuelve al ataque abriendo investigación por los audios armados por Montesinos y sus amigos acusándome por lavado de activos", sostuvo en alusión a la otra investigación que le sigue la Fiscalía por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Fujimori ya ingresó en prisión preventiva en dos ocasiones por esta investigación, que actualmente está a la espera de la decisión sobre la apertura de un juicio oral.



Los señalamientos contra Fujimori

Según la prensa local, Pérez sustentó su pesquisa en una grabación de los diálogos telefónicos de Montesinos, quien cumple 25 años de cárcel en la Base Naval del Callao. En el audio, se afirma que Fujimori y Fuerza Popular "han recibido un montón de plata, pero se la han tirado (robado)", tras lo cual Montesinos dice que se debe solicitar dinero a empresarios y políticos derechistas para financiar los recursos de nulidad presentados por Fujimori contra actas de la segunda vuelta electoral que disputó con Castillo.



El fiscal también consideró que "no ha cesado" la presunta "actividad criminal" de la que acusa al partido Fuerza Popular en el proceso por las campañas anteriores y dijo que esto "calificaría como el delito de lavado de activos, en las modalidades de conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia".



El pasado 1 de julio, Pedro Rejas admitió haber participado en un plan ideado por Montesinos, el ex "hombre fuerte" del Gobierno de Alberto Fujimori, el padre de Keiko, para conseguir -mediante sobornos- que la candidata sea reconocida como ganadora de los comicios en Perú. Sostuvo que el "interés primordial" de Montesinos "era apoyar la candidatura" de Keiko e indicó que "se suponía" que él "tenía que comunicar a los Fujimori el pedido de dinero", pero en lugar de eso prefirió "contarlo todo porque no quería ir preso por corrupción".



Rejas agregó que, durante la reciente campaña, también conoció que Montesinos dirigía -desde la prisión- a un grupo de personas que apoyaba la candidatura de Fujimori con mensajes difundidos por redes sociales y teléfono con el apoyo de un experto en inteligencia. Sin embargo, tras los resultados de la segunda vuelta, Montesinos llamó a Rejas para decirle que se debía sobornar con un millón de dólares a tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral que tiene a su cargo la proclamación de los resultados.



*Con información de dw, efe, gestión, andina, la república