Rafael Correa llama a la articulación de los líderes Latinoamericanos y cuestionó rol de medios de comunicación

El expresidente de Ecuador Rafael Correa dijo que de haber podido presentarse a las elecciones de febrero le hubiese ganado al actual presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, criticó el rol de los medios de comunicación y pidió "mayor articulación entre los líderes" latinoamericanos.



Pese a haber afirmado que "el progresismo se mantiene como fuerza política importante" en América Latina, luego de "una arremetida furiosa antidemocrática de la derecha a partir del 2014", el expresidente ecuatoriano reconoció que “hace falta mayor articulación entre los líderes” del Cono Sur.





Correa, mencionó que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, no pudo con Lasso por "errores propios” de su espacio político y sentenció que perdieron “contra el peor candidato”; en tanto criticó el rol de la Justicia y los medios de comunicación en la región. En ese sentido destacó la suspensión de las causas contra el expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva en la Justicia brasileña.A propósito profundizó: “Lo de Brasil debería servir de lección para los grupos que practican el lawfare (guerra política por vía judicial y mediática contra líderes latinoamericanos), y para la prensa hegemónica”, dijo Correa y remarcó que “mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia en Latinoamérica, necesitamos información y verdad”.El expresidente expresó además que: “hay cosas que no pueden ser mercancías, como la salud”, y que, aunque dijo ser consciente de que el mundo es “regido por relaciones de poder”, la pandemia enseñó que para estar bien uno, "tiene que estar bien el otro, tiene que estar bien el pobre, tienen que estar bien todos”.Al respecto consideró "totalmente correcto lo que hace Joe Biden" con los impuestos a las grandes empresas estadounidenses, pero aclaró que no apuesta por un cambio en la postura geopolítica de Estados Unidos con relación a América Latina, con los ejemplos del bloqueo a Cuba, y las "ilegales" sanciones contra Venezuela como los más connotados de esa administración.En aras de esa articulación entre líderes de la izquierda latinoamericana, el pasado 10 de junio, con el propio correa en calidad de presidente honorario, se creó el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL), organismo cuya finalidad es la de generar liderazgos, investigar y crear conocimiento e intercambio de prácticas exitosas de gobernanza.Con información de Telesur.