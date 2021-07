(VIDEOS) Con manifestaciones, represión y dos suspensiones se inaugura Convención Constituyente en Chile

04.07.21 - Diversas marchas, manifestaciones dentro y fuera del ex Congreso en Chile, lugar donde se inaugura de la Convención Constituyente, además de la suspensión en varias ocasiones que darían inicio al acto de apertura, debido a la represión de los manifestantes que se encontraban en las afueras del edificio, han marcado la jornada de este 4 de julio.



Un día considerado histórico para el país sudamericano, porque a partir de hoy comienza la redacción de una nueva Constitución para Chile, que reemplazaría a la actual Carta Fundamenta heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y refrendada por los gobiernos posteriores, que dieron pie a uno de las consignas más simbólicas de la revuelta de octubre de 2019, "No son 30 pesos son 30 años".



Las marchas y manifestaciones fueron convocados temprano, por distintas colectivos y agrupaciones sociales y políticas, para acompañar la ceremonia de inauguración de la Convención. "No están todos faltan los presos", fue el grito que más se escuchó en Plaza Dignidad uno de los puntos de encuentro de los manifestantes.



La libertad de los presos políticos de la revuelta, junto con los mapuches y los anteriores al 18 de octubre, es uno de los temas más presentes en la discusión de los constituyentes, así lo manifestó a Sputnik María Rivera, al momento de llegar al ex Congreso.



"Nosotros creemos que si nos declaramos soberanos debiéramos, en primer lugar, decretar la amnistía total para todos los presos políticos en Chile, de antes y después del 18 de octubre. No podemos pensar en organizar, en discutir un Chile democrático con presos políticos, donde tenemos un presidente de la república que está querellado por crímenes de lesa humanidad", señala.



La represión policial comenzó cuando varios centenares de personas atravesaron los cercos de resguardo que impedían que los manifestantes llegaran al ex Congreso, ubicado en el centro de Santiago, y donde fueron utilizados carros lanza aguas y gases lacrimógenos.



Las protestas y el actual de la policía obligó a la suspensión de la ceremonia prevista para las 10:00 de la mañana. Recién pasado el mediodía y luego que varios constituyentes fueran a las calles a ver lo que sucedía, se dio inicio del acto de instauración de la primera Convención Constituyente paritaria del mundo, y que será presidida por una mujer mapuche Elisa Loncón, quien inició su presidencia hablando en mapudungun. Una Convención para muchos de quienes hoy formarán parte de ella debe trabajar en forma totalmente soberana.



"La necesidad de que primero, esta Convección Constitucional se declare soberana, que no respete ese Acuerdo por la paz que es espurio, que no le dijeron al pueblo chileno cuando votó rechazo o apruebo, nadie le dijo que esa convención constitucional iba a estar regida por una ley dictada por un parlamento que no tiene legitimidad y que además nos impide discutir el centro de los tratados internacionales que son la columna vertebral del modelo neoliberal", detalla Rivera.



155 constituyentes, conformados por 78 hombres y 77 mujeres entre ellos 17 representantes de los pueblos originarios, fueron elegidos por la ciudadanía en las elecciones del 15 y 16 de mayo, para elaborar la nueva Constitución, una de las demandas más reiteradas por los chilenos durante el estallido social de octubre de 2019.