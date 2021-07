(VIDEO) Mark Zuckerberg ondea una bandera estadounidense mientras surfea en su tabla eléctrica y la Red estalla en burlas

04.07.21 - El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sido objeto de múltiples críticas y burlas en la Red después de que publicara un video con motivo del Día de la Independencia de EE.UU., en el que aparece ondeando una bandera del país mientras surfea sobre su tabla eléctrica al son de una popular canción del cantautor John Denver.



En el 'clip' de un minuto compartido el domingo en su cuenta de Instagram, Zuckerberg mantiene el equilibrio sobre una costosa tabla hidroala en un lago, mientras sostiene una bandera estadounidense y de fondo se escucha el éxito musical de 1971 'Take me home, country roads'.



Si bien el objetivo del magnate aparentemente era enviar un mensaje de "¡Feliz 4 de julio!", la escena que se hizo viral en redes sociales fue recibida con asombro e incluso indignación por parte de ciertos usuarios.



"Ojalá pudieran resucitar a John Denver solo para que pudiera demandar a Mark Zuckerberg por esto", comentó un internauta, mientras que otros lo criticaron por aparentemente intentar hacer un truco publicitario que favorezca a sus plataformas.



Algunos usuarios de las redes sociales sugirieron a modo de broma que hacían falta algunos elementos en el video como "tiburones" o una versión en la que "se estrelle contra el costado de un muelle".



"Aquí está Mark Zuckerberg demostrando que no solo es más rico que tú, es más patriota", escribió otra persona.



Por su parte, un profesor universitario destacó que al menos el polémico video del cofundador de Facebook brindó a los estadounidenses de distintas tendencias políticas la oportunidad de unirse, "aunque no de la manera que él planeó".