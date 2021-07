EEUU: Ciberataque afecta a cientos de empresas

3 de Julio - Un ciberataque paralizó las redes de por lo menos 200 compañías estadounidenses el viernes, de acuerdo con un investigador de ciberseguridad cuya compañía estaba respondiendo al incidente.



REvil, un grupo de hackers de habla rusa que ha perpetrado extorsiones con ransomware, parece estar detrás del ataque, dijo John Hammond, de la empresa de seguridad Huntress Labs. Comentó que los delincuentes atacaron a un proveedor de software llamado Kaseya, utilizando su paquete de administración de redes como conducto para propagar el software malicioso a través de los proveedores de servicios en la nube. Otros investigadores estuvieron de acuerdo con la valoración de Hammond.



"Kaseya maneja desde grandes compañías hasta pequeñas empresas a nivel internacional, así que, en última instancia, esto tiene el potencial de extenderse a cualquier tamaño o escala de negocio", señaló Hammond en un mensaje directo enviado por Twitter. "Este es un ataque tercerizado colosal y devastador", añadió.



Ese tipo de ciberataques tercerizados (o de cadena de suministro) generalmente se infiltran en softwares utilizados ampliamente y propagan códigos maliciosos, o malware, a medida que se actualizan automáticamente.



De momento no estaba claro cuántos clientes de Kaseya se podrían ver afectados o quiénes podrían ser. Kaseya instó a sus clientes en un comunicado publicado en su sitio web a apagar inmediatamente los servidores que ejecutaran el software afectado. Señaló que el ataque se limitó a un "pequeño número" de sus clientes.



Brett Callow, un experto en ransomware de la empresa de ciberseguridad Emsisoft, dijo que no estaba al tanto de ningún ataque tercerizado previo con ransomware a esta escala. Ha habido otros, pero de menor envergadura, comentó.



"Esto es como lo de SolarWinds con ransomware", señaló. Se refirió a una campaña de ciberespionaje rusa descubierta en diciembre que se propagó al infectar el software de administración de redes para infiltrarse en agencias federales de Estados Unidos y decenas de empresas.



El investigador de ciberseguridad Jake Williams, presidente de Rendition Infosec, dijo que ya estaba trabajando con seis compañías afectadas por el ransomware. No es casualidad que esto haya ocurrido antes del fin de semana del feriado del 4 de julio, cuando el personal de informática suele ser escaso, añadió.



"No tengo ninguna duda de que el momento fue intencional", dijo.



Bajak informó desde Boston y O’Brien desde Providence, Rhode Island.