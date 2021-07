Delegado africano para COVID-19 critica a la UE y a COVAX

1º de Julio - El enviado especial de la Unión Africana encargado de liderar los esfuerzos para conseguir vacunas contra el COVID-19 para el continente arremetió el jueves contra Europa, mientras África trata de hacer frente a una devastadora tercera ola de contagios. “Ni una sola dosis, ni un vial, ha salido de una fábrica europea hacia África”, afirmó.



Strive Masiyiwa también criticó a la iniciativa global que pretendía distribuir vacunas a países de bajos y medios ingresos, y acusó a COVAX de retener información crucial, como que donantes importantes no habían cumplido sus promesas de financiamiento.



Si los gobiernos africanos lo hubieran sabido, “podríamos haber actuado de forma muy distinta”, dijo a la prensa Masiyiwa. “Muchos países se quedaron esperando, diciendo ‘las vacunas están por llegar’ (...) Como africanos, estamos decepcionados”.



El delegado recalcó que África ha comprado 400 millones de dosis de vacunas y puede comprar más, pero desafío a los donantes: “Paguen su dinero (...) Ya no mediremos promesas, mediremos vacunas que llegan a nuestros aeropuertos”.



El continente africano, donde viven 1.300 millones de personas, está sumido en una tercera ola de contagios que es “extremadamente agresiva”, explicó a la prensa el responsable de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades.



Apenas el 1% de la población africana ha completado su vacunación contra el COVID-19, dijo John Nkengasong.



COVAX prometió entregar a África 700 millones de dosis de vacunas para diciembre, indicó Masiyiwa. Pero a mediados de año, África ha recibido apenas 65 millones de dosis en total. Menos de 50 millones de dosis han llegado a través de COVAX.



“Estamos muy lejos de nuestro objetivo”, dijo Nkengasong. “No queremos que nos vean como el continente del COVID (...) (En Europa) los estadios están llenos de jóvenes gritando y abrazándose, no podemos hacer eso en África”.



Sin embargo, él y Masiyiwa anunciaron que las primeras entregas de vacunas de Johnson & Johnson y Pfizer con apoyo de Estados Unidos empezarían a llegar la semana que viene.



El continente africano ha confirmado más de 5,5 millones de casos de COVID-19, y en la última semana ha registrado un “llamativo” aumento del 23% en las muertes, según el director de los CDC africanos.



El continente necesita 1.600 millones de dosis de dos dosis, o bien 800 millones de dosis de vacunas de una inyección, para cumplir el objetivo de vacunar al 60% de la población.