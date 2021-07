¿Protege una sola dosis de vacuna contra el Covid-19 en vez de dos?

1º de Julio - ¿Me protegerá una sola dosis de una vacuna contra el COVID-19 en vez de dos?



Sí, pero no tanto como lo harían las dos dosis. Los expertos recomiendan completar la vacunación, especialmente ante la aparición de mutaciones preocupantes del coronavirus como la delta, identificada por primera vez en India.



Las vacunas que se administran en todo el mundo fueron desarrolladas para atacar la versión original de virus detectada a finales de 2019. Aunque parecen funcionar contra versiones más nuevas, preocupa que los fármacos puedan llegar a perder su eficacia si las variantes evolucionan lo suficiente.



Con la variante delta, un estudio realizado por investigadores británicos halló que la población está bien protegida si tiene las dos dosis de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford o por Pfizer y BioNTech. Pero con una única dosis, la protección se redujo significativamente.



La frenar la propagación de la variante delta en Gran Bretaña, el primer ministro, Boris Johnson, demoró recientemente el final de las últimas restricciones para que más gente pueda completar la pauta de inmunización.



Las autoridades sanitarias están preocupadas también por las docenas de países que no tienen todavía vacunas suficientes para asegurar la aplicación de la segunda dosis en el plazo recomendado.



El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dicho que vacunarse solo con una dosis no bastará para frenar los brotes alimentados por las nuevas variantes, y que la población debe seguir manteniendo la distancia social y otras medidas hasta que haya más gente totalmente inmunizada.



La segunda dosis de una vacuna de dos es fundamental porque es la que "realmente estimula el sistema inmunitario para que la respuesta de anticuerpos sea muy fuerte", dijo la doctora Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS.