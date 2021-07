OMS pide a Occidente reconocer vacunas chinas Covid-19

1º de Julio - Toda vacuna contra el COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorice para su uso de emergencia deberá ser reconocida por los países una vez que van abriendo sus fronteras a los viajeros inoculados, indicó el organismo el jueves.



La medida podría obligar a países de Occidente a aceptar dos vacunas chinas aparentemente menos efectivas, que la agencia de salud de Naciones Unidas ha autorizado pero la mayoría de los países europeos y de Norteamérica no.



Además de las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna Inc., AstraZeneca y Johnson & Johnson, la OMS ha dado luz verde a la aplicación de las dos inyecciones chinas, creadas por Sinovac y Sinopharm.



En su intento por restaurar los viajes por todo Europa, la Unión Europea señaló en mayo que sólo reconocería a una persona como vacunada si ha recibido una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicinas, si bien depende de las autoridades de cada país si desea permitir el ingreso de viajeros que han recibido otras inyecciones, entre ellas la rusa Sputnik V. El regulador de fármacos de la UE actualmente está analizando si autoriza la vacuna china de Sinovac, pero no hay un plazo establecido para una decisión.



“Cualquier medida que solo permita a la gente protegida por un subconjunto de vacunas aprobadas por la OMS en beneficio de la reapertura de los viajes... crearía efectivamente un sistema de dos niveles, lo que amplía aún más la división mundial de la vacuna y exacerba las inequidades que de antemano se han visto en la distribución de vacunas contra COVID-19”, subrayó la OMS en un comunicado el jueves.