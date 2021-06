México: López Obrador respeta despenalización de la marihuana pero "analizará sus efectos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Credito: Archivo

29-06-21.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la prohibición del uso lúdico de la marihuana, pero indicó que analizará los «efectos» de la misma y se mostró contrario al comercio.



«Vamos a respetar lo que ha decidido (la SCJN) y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos«, señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina.



El lunes, la SCJN aprobó un fallo histórico que levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en México aunque no avala su comercialización.



El presidente señaló que a su llegada al poder el pasado 1 de diciembre de 2018, este proceso sobre la planta ya estaba en marcha y, aunque se decidió llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no se logró llegar a un consenso.



«En el Gobierno hay opiniones distintas y se decidió no intervenir y esperar a la SCJN que resolviera porque correspondía al Poder Judicial resolver«, refirió.



Señaló que esta diversidad de opiniones que se dio en el Gobierno, se da también en la población del país, y por ello deberá «recoger» los sentimientos de la gente «y ver cómo se va desenvolviendo esta medida».

