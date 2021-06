Primer ministro de los Países Bajos asegura que "Hungría ya no tiene cabida en la UE"

El primer ministro de Holanda, Mark Rutte Credito: Web

24-06-21.-El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, dijo este jueves (24.06.2021) que Hungría, con la adopción de una legislación que afecta a la comunidad LGTBI, no tiene "nada más que hacer" en la Unión Europea, que es una "comunidad de valores". La ley aprobada por el Parlamento en Budapest prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas o los medios de comunicación.



"Para mí, [con esa ley] ellos no tienen nada más que hacer en la UE, pero no soy quien decide", dijo la autoridad neerlandesa al llegar a una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas. Rutte agregó, sin embargo, que Hungría no puede ser expulsada de la UE, y "ni siquiera los otros 26 estados miembros” pueden hacerlo.



Países Bajos ha sido uno de los diecisiete países que han enviado una carta a los presidentes de las tres instituciones comunitarias defendiendo los valores de respeto a la diversidad en la UE. "Me avergüenzo, me avergüenzo cuando me siento a la mesa con él", añadió Rutte en referencia al primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orban.



"No han leído la ley”



La nueva legislación húngara prevé que "la pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan el desvío de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deberán ser accesibles a menores de 18 años". La normativa legal desató un escándalo en las capitales de la UE, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que era "una vergüenza".



Al llegar este jueves a Bruselas, Orban aseguró que era un defensor de los derechos de la comunidad LGTBI. "Yo defiendo los derechos de los homosexuales. Pero esta ley no es sobre eso. Es sobre el derecho de los menores de edad y de los padres. No es sobre la homosexualidad ni cualquier interferencia sexual. No es sobre homosexuales", dijo. Y advirtió: "La ley ya fue anunciada y ya ha sido publicada".



Orban dijo que los que critican la controvertida norma "no la han leído" y se mostró "dispuesto a hablar con quien sea que haya respetado a Hungría sobre esta nueva ley", incluida la presidenta de la Comisión Europea. Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, abiertamente gay, recordó que "ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es".



"Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada. Aceptar que era gay fue la parte más difícil para mí, aceptarlo yo mismo y cómo decírselo a mis padres. Escuchar ahora que soy gay porque vi algo en la televisión cuando era pequeño es inaceptable", dijo Bettel.



^Con información de EFE y AFP