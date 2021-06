Máximo comandante de la guerrilla del ELN renuncia por motivos de salud

Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino» Credito: Web

24-06-21.-El máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», renunció a su cargo por motivos de salud, anunció este jueves ese grupo armado.



«Gabino», de 71 años, señaló en un comunicado difundido por el ELN y que tiene fecha del 1 de mayo de 2021, que desde julio de 2018 se trasladó a Cuba para las negociaciones de paz que estaban en marcha con el Gobierno colombiano y se encuentra «en un tratamiento de salud que debo continuar».



«Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada», agregó el jefe guerrillero.



Alias «Gabino» estaba al frente del ELN desde 1998, tras la muerte del entonces número uno de esa guerrilla, el sacerdote español Manuel Pérez Martínez, alias «Poliarco» o «El cura Pérez».



En un archivo de audio también difundido, «Gabino» lee el comunicado y señala que «renuncia a los cargos, no a los ideales ni a los principios», pero se siente obligado a comunicar «que he renunciado a continuar siendo miembro de la Dirección Nacional».

