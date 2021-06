(VIDEO) La OMS advirtió que la "variante Delta" del coronavirus tiene el potencial de ser más letal

22.06.21 - La Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en estudios científicos, advierte que no se puede controlar la pandemia sólo con la vacunación. Algunas de las naciones con mayores tasas de inmunización alertan sobre la amenaza que supone la variante Delta, incluso para la población ya inmunizada.



La variante Delta, que se propagó inicialmente por India y está ya presente en más de 80 países, es más transmisible, capaz de evadir la inmunidad y causar una enfermedad más grave. La OMS señaló que ya está comprobado que tiene el potencial de ser más letal que las otras mutaciones que se encuentran circulando.



"Esta variante Delta es más rápida, más capaz, atacará a los más vulnerables de forma más eficaz que las anteriores", dijo Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, y agregó: "Todas estas variantes son letales, pero ésta tiene más potencial porque es más eficiente en la transmisión y eventualmente encontrará a las personas que enfermarán de gravedad, serán hospitalizadas y podrán morir".



Por ello, el pasado 15 de junio, la OMS pasó a la variante Delta de la clasificación "interés" a "preocupación". Las mutaciones denominadas "preocupantes" son aquellas que, entre otras cosas, presentan mayor capacidad de contagio, producen una enfermedad más severa y son menos neutralizadas por anticuerpos generados por una infección o vacunación previa.



Este martes en Israel, el país con mayor tasa de vacunación del mundo, donde se había anulado la obligatoriedad del uso mascarilla en interiores, superó por primera vez en meses, el centenar de casos positivos de coronavirus en medio de un progresivo aumento de casos con más del 90% de infectados por la variante Delta, entre estos pacientes, un 40% ya estaba vacunado.



El Ministerio de Sanidad israelí reportó 15 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que incrementó el ratio de positividad del 0,1 % al 0,3 %. En total, 397 casos están activos con 51 personas hospitalizadas, de las cuales 24 están en situación grave con 18 conectadas a respiradores.



Según Gisaid, una iniciativa científica para facilitar el intercambio de datos, el mayor número de casos de Delta identificados en un país hasta la fecha se encuentran en el Reino Unido, en un número superior a los 46 mil pacientes. La proporción de nuevos casos por el efecto de la variante es del 90%.



Advierten los expertos que la variante puede generar más casos de Covid-19 diagnosticados al menos dos semanas después de que alguien esté totalmente vacunado. Delta parece estar provocando una serie de síntomas que no tienen que ver con los que se describieron al principio de la pandemia y que ya todo el mundo asocia a la presencia de una infección por coronavirus.



Virólogos y epidemiólogos advierten que los jóvenes están experimentando la enfermedad como un resfriado severo y no estarían siendo alertados por la sintomatología típica.