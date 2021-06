Borrell pidió que misión técnica de la UE trabaje con "seguridad y sin restricciones" en Venezuela

Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Credito: Web

22-06-21.-La Unión Europea (UE) enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, tras apreciar una "posible apertura política" en el país, anunció este lunes el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.



"En Venezuela hay una posible apertura política", indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



"Voy a mandar una misión técnica de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar una misión de observación a las elecciones en noviembre", señaló.



El alto representante de la UE para la Política Exterior se entrevistó el pasado viernes en Antalya (Turquía) durante un foro internacional con el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Fue la primera reunión de tan alto nivel entre las partes en dos años.



En la cita, abordaron las relaciones bilaterales y la situación política en el país, y Borrell señaló que "la única vía para avanzar en el proceso democrático es el diálogo político", según escribió en la red social Twitter tras el encuentro.



También trataron sobre el acceso a las vacunas contra el coronavirus y sobre la situación en la región.



Preguntado por las condiciones para enviar una misión de observación electoral, Borrell dijo que son muy variadas y que deben responder a preocupaciones de seguridad o que, a nivel político, es necesario "que la gente que enviemos pueda desarrollar su trabajo en un marco de seguridad, con la capacidad verdaderamente de observar sin obstáculos".



Además, dijo que el equipo técnico que se desplace a Venezuela debe constatar "a priori" si los comicios pueden ser "justos y libres" o si hay "ciertos grados de legitimidad", y plasmar todo ello en un informe para que el propio Borrell decida enviar la misión de observación electoral o no.



Que la UE considere las elecciones justas y libres "dependerá del resultado de la observación", ya que "no puedo considerar algo libre y justo antes de que ocurra".



En todo caso, Borrell consideró "bueno y posible tener ojos sobre el terreno, tener la posibilidad de observar, porque en algunos casos en los que no hemos enviado una misión de observación, francamente creo que lo hemos lamentado".



"Al final habríamos estado muy felices si hubiéramos podido tener nuestra propia evaluación de la situación", concluyó.



La Unión Europea fracasó en sus esfuerzos por favorecer el diálogo político interno entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para que las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre fueran "democráticas, libres y justas".



"No lo conseguimos, así que no reconocimos el resultado de esas elecciones (...) Pero ahora estamos en una situación en la que algunas cosas han mejorado en la cuestión electoral", afirmó un alto funcionario comunitario la semana pasada.



También apuntó que la UE ha apreciado "pasos positivos" positivos por parte de las autoridades venezolanas aunque todavía considera que queda "lejos" una "verdadera apertura del régimen".



Entre ellos la configuración del Consejo Electoral Nacional "más representativo en 21 años", con dos de sus cinco miembros representando a la oposición.



El Consejo Electoral Nacional remitió una invitación a la UE para observar las elecciones del próximo noviembre.