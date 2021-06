OMS pide a laboratorios donar el 50% de vacunas al Covax

08.06.21 - La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el lunes 7 de junio a los fabricantes de vacunas contra el covid-19 que pongan a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad de su producción de dosis de este año.



Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina, reseñó el medio France24.



Y esto cuando India, de donde Covax se aprovisiona en dosis, bloqueó las exportaciones de la vacuna fabricada por el Serum Institute para luchar contra la epidemia en su territorio.



Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos, que ya inmunizaron a una parte de su población, que compartan las vacunas. Pero la organización también instó el lunes a las empresas farmacéuticas a dar muestras de solidaridad.



“Pido a todos los fabricantes que den a Covax el derecho al primer rechazo (o sea, que se le propongan prioritariamente las dosis) sobre los nuevos volúmenes de vacunas o que se comprometan a poner a su disposición el 50% de sus volúmenes a Covax este año”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

“La vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas”, afirmó.



Covax fue creado por la Alianza de vacunas (Gavi), la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI) para combatir las desigualdades en el acceso a la inmunización contra el covid.



Llamado al G7



Pese a las promesas de donaciones de vacunas anticovid para Covax, el dispositivo cuenta con muy pocas para junio y julio.



En mayo, durante la Asamblea Mundial de la Salud, Tedros pidió a la comunidad internacional que, para septiembre, al menos el 10% de la población de cada país esté vacunada contra el covid-19 y que el 30% lo esté para fines de año.



“Para lograr esos objetivos, necesitamos 250 millones de dosis adicionales para septiembre, y 100 millones de dosis solo en junio y julio”, recordó el jefe de la OMS el lunes.

“Este fin de semana, los dirigentes de los países del G7 se reunirán por su cumbre anual. Esas siete naciones tienen el poder de alcanzar esos objetivos. Le pido al G7 que se comprometa no solo a compartir las dosis, sino también a compartirlas en junio y julio”, declaró.



Además, subrayó que los países con bajos ingresos no debían contar únicamente con las importaciones de vacunas procedentes de países ricos, y reiteró su llamado a invertir en la producción local de vacunas.



Expresó la esperanza de que “se identifiquen algunos lugares de producción y, por lo menos, se acerquen a la fase de producción de vacunas de aquí a finales de año”.



China dona vacunas y jeringas a 66 países

China completó el envío de vacunas contra la COVID-19 y jeringuillas a 66 países y una organización internacional hasta el domingo, en medio de los esfuerzos de proporcionar asistencia con vacunas y fortalecer la cooperación internacional, según el Ministerio de Comercio de ese país.



La entidad junto con los organismos gubernamentales pertinentes se asegurará de que las vacunas puedan ser entregadas a los países receptores lo antes posible, dijo hoy lunes Qian Chunying, una funcionaria del ministerio.



China está organizando y llevando a cabo un trabajo de asistencia con vacunas para 88 países y cuatro organizaciones internacionales, dijo Qian.