(VIDEO) Presidente de Francia Emmanuel Macron es abofeteado por un hombre en plena calle

08-06-21.-El presidente francés recibió una bofetada de un hombre durante un viaje oficial en el departamento de Drôme, cuando el mandatario se acercó a las vallas para saludar a los espectadores. El Palacio del Elíseo confirmó que “un hombre intentó golpear” a Macron y que no harán más comentarios al respecto. Dos personas fueron detenidas tras el incidente.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue abofeteado este martes 8 de junio durante un viaje oficial en Drôme en el marco de la segunda etapa de su 'Tour de Francia de los territorios'.La comitiva del mandatario confirmó la veracidad de las imágenes que rápidamente se hicieron virales en Internet y las cuales muestran a Macron acercarse a las vallas para saludar a la gente que lo esperaba en la calle. Al darle la mano a uno de los espectadores, este lo cachetea con la otra.Los guardaespaldas intervinieron rápidamente para asegurar al mandatario e inmovilizar al atacante de quien se pudo escuchar "¡abajo Macron!".Hasta ahora, el Palacio del Elíseo se ha limitado a indicar que se trató de un intento de bofetada.Dos personas vinculadas con el incidente fueron arrestadas poco después, según confirmaron las autoridades policiales.El jefe de Estado francés permaneció cerca de la multitud durante unos segundos más, mientras parecía estar hablando con alguien al otro lado de las barreras instaladas para el evento.Macron: "No dejemos que los violentos se apoderen del debate público"Posterior al incidente, Emmanuel Macron calificó el mismo como “un hecho aislado” y continuó con el desarrollo de su agenda.“Este incidente debe ponerse en perspectiva de un hecho aislado. Esto no debería oscurecer el resto de los temas importantes que conciernen a la vida de muchos”, dijo el jefe de Estado en declaraciones al diario francés ‘Le Dauphiné’.Por otro lado, dejó claro que este tipo de situaciones no le va a impedir continuar con sus actividades. “Continué y saludé a las personas presentes que estaban al lado del señor y me tomé fotos con ellos. Continué y continuaré. Nada me detendrá”, agregó.Macron, que de acuerdo con medios franceses como ‘Les Echos’ ya estaría preparando su campaña para las elecciones de 2022, desestimó la posibilidad de que el clima político en el país se esté deteriorando y, en consecuencia, se perciban nuevos actos violentos.“No quisiera que individuos aislados o personas extremistas puedan, de alguna manera, olvidar al resto. El pueblo francés es un pueblo republicano. La inmensa mayoría de los franceses están interesados en los temas básicos. No dejemos que hechos aislados, individuos ultraviolentos, como siempre los hay también en las manifestaciones, se adueñen del debate público: no lo merecen", sentenció el mandatario.La clase política francesa condena la agresiónMiembros del Gobierno y legisladores de distintas ideologías políticas condenaron la agresión contra el mandatario. Uno de los primeros en reaccionar fue el primer ministro Jean Castex, que durante una sesión de la Asamblea Nacional dijo que lo ocurrido representa un ataque no solo a Macron, sino a toda la República."La democracia es debate, diálogo, confrontación, expresión de desacuerdos legítimos, pero no puede ser en ningún caso violencia, agresión verbal y mucho menos agresión física", aseguró Castex.Por su parte, la presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, dijo que es “inadmisible agredir físicamente al presidente de la República”.“Yo soy la primera oponente de Emmanuel Macron, pero él es el presidente. Podemos combatirlo políticamente, pero no podemos permitirnos la más mínima violencia hacia él", enfatizó.Entretanto, el izquierdista y miembro del Partido Socialista, Jean-Luc Mélenchon, señaló: "¿Empiezan a entender esta vez que la violencia pasa al acto? Me solidarizo con el presidente".Esta no es la primera vez que Macron se enfrenta a incidentes en sus encuentros con la población. En marzo de 2017, durante su campaña presidencial, recibió el impacto de un huevo en una visita al Salón de la Agricultura de París, y en junio de 2016, como ministro de Economía del entonces presidente François Hollande, un grupo de sindicalistas hizo lo propio en Montreuil, a las afueras de la capital.*Con información de France24, Reuters y EFE