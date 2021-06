Facebook suspende cuentas de Trump por dos años

4 de Junio - Facebook dijo que suspenderá las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump por dos años luego de concluir que éste alentó a la violencia antes del fatal asalto al Capitolio el 6 de enero.



"Al final de ese período, acudiremos a expertos pata evaluar si el riesgo a la seguridad pública se ha reducido. Evaluaremos factores externos, incluyendo instancias de violencia, restricciones a las reuniones pacíficas y otros indicadores de disturbios civiles", escribió Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, en un blog.



La suspensión de Trump significa que su cuenta está esencialmente en "la prisión de Facebook", donde otros pueden leer y comentar sobre mensajes previos, pero Trump y otros que manejan su cuenta no pueden colocar nuevo material. Twitter, en contraste, ha suspendido permanentemente a Trump de su servicio y no hay rastros de su cuenta allí.



Dijo que elevará las sanciones contra figuras públicas en tiempo de descontento civil y violencia. En un gráfico con códigos a color en su blog el viernes, la compañía dijo que aquellos que violen sus políticas en ese tiempo pueden verse impedidos de colocar mensajes por entre un mes (amarillo) y dos años (rojo). Dijo que futuras violaciones serán castigadas con "sanciones más altas, que incluyen la expulsión permanente".



Facebook planea además poner fin a una medida polémica promovida por el director general Mark Zuckerberg que eximía automáticamente a los políticos de reglas que prohíben el discurso de odio y el abuso.



El gigante de las redes sociales dijo el viernes que aunque sigue aplicando su exención por "valor noticioso" a ciertos mensajes que considera de interés público, incluso si violan las reglas de Facebook, no tratará más el material colocado por políticos de manera diferente al resto. Además, dijo que informará de manera pública cada vez que aplique esa exención a contenido publicado.