Biden amplía lista de Trump de empresas chinas excluidas de la inversión estadounidense

04-06-21.-El presidente Biden amplió la prohibición de que los estadounidenses inviertan en empresas chinas con supuestos vínculos con el ejército de China, agregando más empresas a una lista negra que ha enfurecido a Beijing y causado consternación entre los inversores.



Una orden ejecutiva que Biden firmó el jueves eleva a 59 el número total de empresas chinas a las que se les prohíbe recibir inversiones estadounidenses y muestra cómo su administración continúa con algunas de las políticas de línea dura de China dejadas por el expresidente Donald Trump .



Muchas de las empresas recientemente seleccionadas son subsidiarias y afiliadas de importantes empresas estatales y otras empresas mencionadas en la lista negra anterior. Incluyen un grupo de empresas vinculadas al gigante aeroespacial estatal Aviation Industry Corporation of China y dos filiales financieras del fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies Co.



La nueva orden impide que los estadounidenses inviertan en esas empresas, con un período de gracia de 60 días, hasta el 2 de agosto, antes de que comiencen las sanciones y un período de un año para los estadounidenses que ya han invertido en las empresas, ya sea directamente o a través de mutuas e índices u otros. fondos — para deshacerse de ellos mismos.



La acción es una de las más firmes hasta la fecha, ya que la administración Biden lleva a cabo una amplia revisión de la política de China, que incluye cómo lidiar con los aranceles y otras medidas comerciales tomadas por Trump. Hasta ahora, la administración ha adelantado pocas acciones concretas contra Beijing, aunque Estados Unidos se unió recientemente a sus aliados para imponer sanciones contra los funcionarios chinos involucrados en el encarcelamiento masivo de minorías étnicas principalmente musulmanas en la región de Xinjiang.



"Vemos que esta es una acción en el tipo de medidas más amplias que estamos tomando para fortalecer nuestro enfoque para competir con China y contrarrestar sus acciones que van en contra de nuestros intereses y valores", dijo un alto funcionario de la administración en una sesión informativa con reporteros.



Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, al que se le preguntó sobre el posible cambio el jueves temprano, dijo que la orden de la administración Trump se hizo con un "total desprecio de los hechos" y que "interrumpió gravemente las reglas y el orden normales del mercado".



"Estados Unidos debe respetar el estado de derecho y el mercado, corregir sus errores y detener las acciones que socavan el orden del mercado financiero mundial y los derechos e intereses legales de los inversores", dijo el portavoz Wang Wenbin a periodistas en Beijing. Dijo que Beijing tomará medidas para defender los derechos e intereses de las empresas chinas.



La orden anterior, firmada por Trump en noviembre pasado, finalmente creó una lista de 48 firmas que fue administrada por el Departamento de Defensa y estaba dirigida a cortar el financiamiento estadounidense a proveedores y otras compañías con vínculos con el Ejército Popular de Liberación.



Las empresas citadas incluyeron algunas de las empresas de tecnología de vanguardia de China, como Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. , un fabricante de sistemas de videovigilancia, así como una franja de empresas estatales en ingeniería, construcción naval, energía nuclear y otros sectores.



Sin embargo, la orden original de la administración Trump creó confusión entre los inversores y se vio afectada por desafíos legales. La Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, ordenó, rescindió y luego ordenó la eliminación de los recibos de depósito estadounidenses de los tres principales operadores de telecomunicaciones de China.



El fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp. ganó un indulto de la lista negra, luego de que un juez federal cuestionara en marzo el fundamento legal del Pentágono, incluido que el fundador de Xiaomi recibió una vez un premio estatal, por poner a la compañía en la lista.



Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que la orden de la administración de Trump había estado sujeta a demandas, por lo que la nueva versión tiene como objetivo proporcionar "una base legal sólida".



Según el nuevo orden, la lista negra será administrada por el Departamento del Tesoro, que supervisa muchas de las sanciones económicas que emplea Estados Unidos y, por lo tanto, debería ser un administrador más eficaz de la prohibición de inversiones, dijeron funcionarios de la administración de Biden.



Un tema que generó quejas de los inversores bajo la administración Trump es si la prohibición se aplicó a las subsidiarias de las empresas incluidas en la lista negra. Funcionarios de la administración de Biden dijeron que el problema de las subsidiarias era una razón para expandir la lista a 59. Sugirieron que la lista podría agregarse en el futuro.



"Estábamos construyendo esta lista para igualar la prohibición", dijo un alto funcionario.



Al asumir el cargo, los funcionarios de la administración Biden prometieron mantener un enfoque intransigente hacia China y dijeron que mejorarían la política de la administración Trump trabajando más de cerca con los aliados.



A pesar de los llamamientos de Pekín, la administración Biden se ha mantenido firme sobre los aranceles de Trump que cubren alrededor de US$250 mil millones en el comercio con China y sobre las sanciones separadas del Departamento de Comercio que prohíben la transferencia de tecnología estadounidense al fabricante de equipos Huawei y otros. También ha seguido a la administración Trump al describir como genocidio el programa de detención y asimilación forzada de China de uigures y otros grupos principalmente musulmanes en Xinjiang.

