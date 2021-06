(VIDEO) Colombia de manera unilateral reabre sorpresivamente la madrugada de este miércoles la frontera con Venezuela

02.06.21 - Colombia decidió reabrir por sorpresa a partir de la madrugada de este miércoles 2 de mayo sus pasos fronterizos con Venezuela, que se mantenían cerrados desde hace 14 meses como parte de las medidas para contener la propagación de la pandemia en su territorio. Lo hará de manera “gradual” como parte de los esfuerzos de reactivación económica con los que enfrenta un momento crítico en el que todo tipo de protestas, bloqueos y disturbios ya cumplen más de un mes y las autoridades también enfrentan la tercera ola del coronavirus.



El Ministerio del Interior, a través de la resolución 0746 de 2021 del 1 de junio de 2021, autorizó a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela a partir de las 0: 00 horas del 2 de junio.



El Gobierno de Iván Duque ya había reabierto desde el pasado 19 de mayo los pasos terrestres y fluviales con Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, pero mantenía en vilo su decisión sobre la porosa línea limítrofe que comparte con Venezuela, escenario del mayor flujo migratorio del continente. El Ejecutivo colombiano había anunciado que estudiaba la posibilidad de abrir esa frontera desde este primero de junio, pero el lunes publicó un decreto sobre la emergencia sanitaria que extendía el cierre hasta septiembre. Sin embargo, este martes, menos de 24 horas después, el ministerio del Interior sorprendió con una resolución “por la cual se abren los pasos terrestres y fluviales de frontera con la República Bolivariana de Venezuela”, reseñó el medio El País.



La apertura se hará de manera gradual, de acuerdo con Migración Colombia. La autoridad migratoria anunció, entre otras medidas, un 25% más de oficiales para todos los puestos de control migratorio, la instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas, acompañamiento de autoridades de salud, así como horarios de entrada y de salida en los siete cruces formales y un sistema de “pico y cédula”, como se conoce en Colombia la rotación según el último número del documento de identificación.



Cúcuta, la mayor ciudad colombiana sobre la frontera, ha sido el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Allí preocupan tanto la potencial demanda de servicios sociales y de salud ante la reapertura, como el aforo de los comercios.



El pasado viernes, el diputado Freddy Bernal, a través de su programa de radio, ratificó que el Gobierno no abrirá fronteras comercialmente con Colombia hasta que no haya protocolos de bioseguridad para ello por parte del vecino país.



En materia de pasos peatonales, Bernal ha reiterado que no están dadas las condiciones sanitarias en Colombia. A lo largo de su programa ha reiterado en varias oportunidades las comparaciones entre la tasa de contagios del Norte de Santander con la de Táchira, y ha asegurado que es de más de 400 % superior, razón por la que se ha descartado el paso peatonal, que se encuentra cerrado desde hace más de un año, cuando llegaron los primeros casos al Norte de Santander.



El mandatario Nicolás Maduro ha insistido en que la apertura de las fronteras solo se hará previos acuerdos binacionales entre ambos gobiernos, por lo que descartó, por ahora, apegarse a la medida. Sin embargo, tanto comerciantes de la frontera como particulares piden a gritos la apertura del paso. Muchos venezolanos han fallecido al ser arrastrados por el río Táchira cuando intentan cruzar por una trocha debido a la desesperación por trasladarse.



Del lado venezolano, no se conoce modificación de la medida de cierre, por lo que seguirán sin permitir paso por los puentes internacionales.



Con información de Globovisión / Crónica Uno