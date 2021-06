Perú: Pedro Castillo amplía ventaja ante su rival la derechista Keiko Fujimori

31.05.21 - El candidato de las fuerzas progresistas a la presidencia del Perú, Pedro Castillo amplió su ventaja ante su rival la derechista Keiko Fujimori, durante el debate que se efectuó el Aula Magna de la Universidad Nacional de San Agustín, ubicada en Arequipa, y en la que el abanderado de Perú Libre anunció su lucha contra la corrupción y recordó que este fenómeno es sinónimo de “Fujimorismo”, reseñaron medios internacionales.



Según las impresiones de los consultados al debate, Pedro Castillo fue más contundente en sus respuestas y expresó un mensaje mucho más claro.



La actividad que estuvo dividida en seis bloques con diferentes ejes temáticos de interés nacional, fue moderado por los periodistas Doris Cornejo Paredes y César Espinoza Llerena.



Castillo agradeció al pueblo peruano por el respaldo y resaltó la necesidad de luchar por lo que menos tienen. “Creemos importante darle la oportunidad a un hombre andino. Nosotros pensamos en aquellas personas que no tienen voz. Sí se puede, recuperaremos el país. No más pobres en un país rico, palabra de maestro”, dijo.



En este sentido, el abanderado de Perú Libre recalcó que al llegar a la presidencia se ampliarán los programas sociales; por ello, ya no será necesario contar con 65 años para tener derecho a una pensión, sino a partir de los 60.



Además, Castillo anunció la puesta en marcha del programa nacional “Barriga llena y corazón contento”, para que los comedores populares lleguen a todos los colegios.



Mientras tanto la candidata de derecha para la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pidió públicamente el lunes perdón por sus "errores cometidos" como política y juró que respetará la democracia, en busca de adherencias a menos de una semana de las elecciones que lidera ligeramente el socialista Pedro Castillo.



Las disculpas y el juramento lo realizó en la región sureña de Arequipa, la segunda mas importante del país, en un evento que contó con el apoyo a través de una videollamada del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y con la presencia del opositor prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López.



Con información de agencias.