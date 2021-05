EEUU: Republicanos tumban investigación sobre ataque al Capitolio

El asalto al Capitolio Credito: Archivo

28-05-12.-Los senadores republicanos bloquearon este viernes (28.05.2021) la propuesta de un borrador de ley para crear una comisión independiente, cuya tarea sería investigar el asalto al Capitolio perpetrado por seguidores del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero. La idea había sido presentada por parlamentarios demócratas y respaldada por algunos republicanos moderados.



Los demócratas no lograron alcanzar el mínimo de apoyos necesarios -60- para iniciar el debate sobre la formación de esa comisión, pues obtuvieron 54 votos a favor y sumaron 35 en contra. Los progresistas, que disponen de una ajustada mayoría en la Cámara Alta, necesitaban el respaldo de diez conservadores, pero finalmente solo consiguieron el de seis.



"Todos sabemos lo que está pasando acá. Los senadores republicanos decidieron defender la Gran Mentira, porque temen que cualquier cosa que pudiera molestar a Donald Trump podría, a la vez, afectarlos políticamente", dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. "No podemos pretender que no pasó nada malo, o que la gente solo estaba demasiado nerviosa. Algo malo pasó. Y es importante dejarlo claro", había declarado el jueves la senadora Lisa Murkowski, republicana que apoyó la formación de la comisión.



El 6 de enero, cientos de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Congreso de EE.UU., cuando se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre pasado. En la acción murieron cinco personas, entre ellas un policía, y cerca de 140 agentes resultaron heridos por manifestantes armados con hachas, palos de hockey, bates y otras armas.



A mediados de este mes, la Cámara Baja aprobó el borrador con la propuesta de crear una comisión independiente de investigación sobre esos sucesos, la que tomaría como modelo la establecida para investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y constaría de 10 miembros, designados equitativamente por demócratas y republicanos.



Sin embargo, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya había advertido que se opondría a la formación de ese órgano, pues -a su juicio- duplicaría el trabajo de otros comités. Además, los conservadores querían que se investigara también a otros grupos, entre ellos Black Lives Matter, pero los demócratas argumentaron que ellos no irrumpieron en el Capitolio.



*Con información de DW, EFE y Reuters