Decenas de periodistas palestinos denuncian haber sido bloqueados por WhatsApp

25-05-21.-La aplicación de mensajería WhatsApp bloqueó las cuentas de decenas de periodistas palestinos tras los recientes enfrentamientos entre Israel y la organización islamista Hamás que gobierna en la Franja de Gaza, indicaron reporteros.



Poco después de que entrase en vigor el viernes a las 02h00 locales (23H00 GMT del jueves) el alto el fuego que puso fin a once días de mortífero conflicto, dos periodistas de la oficina de la AFP en Gaza recibieron anuncios de WhatsApp en árabe informándoles que sus cuentas estaban bloqueadas.



Otros periodistas, en Jerusalén, Gaza y Cisjordania ocupada, también dijeron que sus cuentas fueron bloqueadas.



Un equipo del canal de noticias catarí Al Jazeera afirmó que sus cuentas fueron reabiertas luego de que quejasen ante Facebook, propietario de WhatsApp.



El vicepresidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, Tahseen al-Astall, señaló que "alrededor de 100 periodistas" en Gaza tenían su cuenta bloqueada.



Como parte de una cobertura equilibrada del conflicto entre Israel y Hamás, los periodistas en Gaza reciben a través de WhatsApp comunicados de la organización islamista palestina, a pesar de que esta se encuentra en la lista de la Unión Europea y Estados Unidos de "grupos y entidades involucradas en actos terroristas".



El Centro Árabe de Desarrollo de Redes Sociales dijo que el bloqueo de cuentas de WhatsApp no es un incidente aislado.



En un nuevo informe, el grupo con sede en Haifa documentó 500 casos en el cual los "derechos digitales" de los palestinos fueron violados entre el 6 y el 19 de mayo.



Las redes sociales son una herramienta importante para los palestinos, muchos de los cuales creen que la cobertura de la prensa tradicional no refleja la realidad de la crisis que viven por la ocupación israelí en Jerusalén Este y Cisjordania, y el bloqueo en Gaza.



Los enfrentamientos que comenzaron el 10 de mayo dejaron un saldo de 253 palestinos muertos, entre ellos 66 menores, por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según las autoridades locales.



En Israel, los disparos de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, entre ellos un niño, una adolescente y un soldado, según la policía.

