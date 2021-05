(VIDEO) Exalcalde colombiano: "Si no fuese por el narcotráfico en Colombia estarían peor que Haití"

21.05.21 - El exalcalde del municipio Puerto Tejada (Cauca, Colombia), Luis Fernando Santa Muñoz, señaló este viernes que la deuda externa que tiene Colombia "es impagable" por lo que aseveró que "si no fuese por el narcotráfico estarían peor que Haití". Asimismo afirmó que la nación andina es la mayor cultivadora de cocaína en el mundo.



"El planeta de los 7 mil millones de habitantes, que tenga 100 millones de adictos a la cocaína y cada uno consuma medio gramo, hay que hacer urgente 50 toneladas diarias para poder suplir ese mercado (...) Nosotros somos los mayores cultivadores de coca en el mundo, producimos más del 60% de la cocaína que se exporta hacia todos los países", dijo.



Aseguró que la banca colombiana guarda dinero del narcotráfico. "No hay banqueros presos. Ellos guardan el dinero proveniente del narcotráfico", sostuvo.



Asimismo, habló acerca de los conflicto de narcotráfico que atraviesa el país desde hace varias décadas.



"Colombia es el mayor productor de coca en el mundo. El 90% de la droga sale a Panamá", dijo el ex alcalde, quien resaltó su respaldo a Petro.



El político colombiano residenciado actualmente en Venezuela sostuvo que "si el gobierno colombiano y los gringos quisieran combatir al narcotráfico sería muy fácil porque tienen bases militares: La de Bahía Málaga, Tolemaida, Cartagena, Malambo, Palanquero, Apiay y Larandia (...) ¡Y no las encuentran!", exclamó Santa.



Sobre la muerte del líder guerrillero colombiano conocido como Jesús Santrich, señaló que piensa que "eso fue cuestión de territorio y a lo mejor de recompensa, no descarto que hayan venido unos gringos mercenarios por esa recompensa de Santrich".



Santa Muñoz explicó que el origen de la actual crisis social en Colombia es porque la población está cansada de seguir bajo los mismo problemas sociales y económicos. "El paro es de jóvenes aguerridos y valientes. No son como nuestra generación", indicó. "La clase media en Colombia ya no existe producto de esta crisis", añadió.