Putin promete "romperle los dientes" a quienes ataquen a Rusia

Vladimir Putin

20-05-21.-El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que le «rompería los dientes» a quienes arremetan contra Rusia, en un contexto de tensiones persistentes con los países occidentales.



«Todo el mundo quiere mordernos y quitarnos algo. Pero deben saber, quienes intenten hacerlo, que les romperemos los dientes para que no puedan mordernos más», lanzó Putin, durante una reunión con organizaciones patrióticas.



«Incluso después de que se perdiera un tercio de su potencial [con la caída de la Unión Soviética], para algunos Rusia todavía es demasiado grande. En efecto, el potencial es colosal y su territorio sigue siendo el más vasto del mundo», agregó, según unas imágenes retransmitidas por televisión.



No precisó a qué países estaba aludiendo.



Además, volvió a jactarse de las últimas armas desarrolladas por Rusia, como los misiles supersónicos «Avangard» que, según las autoridades rusas, pueden superar a cualquier sistema de defensa antimisiles.



Putin acostumbra a proferir frases impactantes o bromas mordaces para ensalzar a su país y amenazar a sus adversarios.



En 2016, bromeó al decir en televisión que «las fronteras de Rusia no terminan en ningún lado», tras haber anexionado la península ucraniana de Crimea y haber enviado a su ejército a apoyar al presidente Bashar al Asad en Siria.



Las relaciones entre Rusia y los países occidentales atraviesan uno de sus peores momentos, a raíz de varios desacuerdos suscitados por la situación en Ucrania y en Siria y de las acusaciones contra Moscú de injerencia electoral, espionaje y ciberataques.



Rusia, no obstante, se congratuló el jueves de las «señales positivas» en las relaciones con Estados Unidos, después de que Washington decidiera a renunciar a aplicar algunas sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 y tras un encuentro «constructivo» de los jefes de la diplomacia de ambos países.

Afp