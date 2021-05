(VIDEO) Colombia: El Paro Nacional sigue, concentraciones en las principales ciudades del país

19.05.21 - El gobierno y el Comité Nacional del Paro no han llegado a acuerdos, es por eso que este miércoles 19 de mayo convocaron a una nueva jornada de manifestaciones.



Los colombianos protagonizarán hoy una nueva movilización pacífica, luego del fallido intento de negociación entre el Gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para una salida a la crisis en el país.



Este colectivo que impulsó las multitudinarias protestas desde el pasado 28 de abril, informó este lunes que ambas partes se reunieron, pero el gobierno de Duque se negó a ofrecer las garantías para la protesta social, una de las peticiones para iniciar la negociación.



Deploró que, mientras estaban reunidos, el presidente Duque ordenaba el despliegue de la máxima capacidad operacional de la fuerza pública para desbloquear las calles.



'Duque le declara la guerra al paro cuando ordena desplegar el máximo de las Fuerzas Militares y de Policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país', expresó Francisco Maltés, vocero del Comité Nacional del Paro, luego de conocer la orden del Ejecutivo.



Esa entidad recalcó que sigue esperando una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta y está dispuesto a mantener la interlocución siempre y cuando sean efectivas las garantías solicitadas.



'El Paro continúa. Por la vida y la paz mantenemos la convocatoria a las más grandes y pacíficas movilizaciones para este miércoles 19 de mayo, con todos los protocolos de bioseguridad', convocó.



Ya suman 22 días ininterrumpidos de movilizaciones en Colombia contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque.



Desde el 28 de abril a la fecha 43 personas murieron en Colombia, presuntamente a manos de la fuerza pública, durante las jornadas del paro, de acuerdo con el más reciente informe de la organización no gubernamental Temblores ONG.



Da cuenta de al menos dos mil 387 casos de violencia por parte de la policía, sin contar las desapariciones; además de 384 víctimas de violencia física y mil 139 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.



Sumó también el reporte 472 intervenciones violentas, 33 víctimas de agresiones oculares, 146 hechos de disparos de arma de fuego; 18 víctimas de violencia sexual y cinco de violencia basada en género.



Hasta que no se llegue a un acuerdo, el paro continuará. En algunas ciudades ya se conocen los trayectos que se harán durante las marchas, en el marco del Paro Nacional 2021 que inició el pasado 28 de abril y que mañana cumplirá tres semanas de actividades.



Medellín: La Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) subdirectiva Antioquia y la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) dieron a conocer los puntos de concentración. La marcha se reunirá en la estación de Bomberos El Salvador a las 8 de la mañana, al oriente de la ciudad, e irá hacia al norte al Parque de los Deseos o, como le llaman, el Parque de la Resistencia púes ha sido el punto principal de las concentraciones de este paro. Este recorrido pasará por el Parque Boston, Parque Obrero de Boston y el Parque Villa Hermosa. También harán una caravana cuyo destino final es el mismo, pero que sale de la Estación San Javier del Metro, occidente de la ciudad, a las 7 a. m. Esta movilización pasará por la Terminal del Sur, seguirá por el centro de la ciudad para culminar en el punto de encuentro.



Cali: Permanece cerrada la vía que comunica a Cali con Jamundí. Por otro lado, la marcha iniciará a las 2 de la tarde en la Estación del MIO Unidad Deportiva y finalizará en la Loma de la Dignidad.



Manizales: La salida de la marcha será de la media torta del barrio Chipre a las 10 de la mañana, convocó la CUT. Esa es la única convocatoria. Usuarios de redes sociales denuncian otra imagen que circula, esta dice que el punto de encuentro es la vía Panamericana.



Barranquilla: El comité juvenil departamental de paro en la capital del Atlántico convocó a los ciudadanos en la rotonda de la bandera en la 17. Las seis de la mañana es la hora de inicio.



Montería: En la capital de Córdoba el comité del paro convocó a una marcha y caravana que partirá de la glorieta de la diagonal 4 y 5 de la principal del barrio La Granja, a las ocho de la mañana. Pasará por lugares como el Puerto Platanito, el Puente Metálico, la calle 29, entre otros, y finaliza en el parque lineal.





Con información de Prensa Latina