Argentina: Izquierda argentina realiza acción en solidaridad con el pueblo palestino

18 de mayo de 2021.- En el marco de las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino ante el nuevo ataque asesino del Estado sionista de Israel , el 17 de mayo, el Frente de Izquierda Unidad realizó un acto frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires en solidaridad con el pueblo palestino. Participaron los referentes de izquierda Cele Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Solano, Pitrola, Giordano, entre otros. En el acto se denunció al Estado de Israel y sus agresiones brutales contra Palestina que sufre ya más de 200 muertes, incluyendo una gran cantidad de niñas y niños. Y por lo tanto se convocó a seguir en la calle realizando acciones de solidaridad con el pueblo palestino.



Cele Fierro, dirigente del MST, abrió el acto unitario y señaló: "No es casualidad la política de protección a este Estado colonizador, el imperialismo lo protege y respalda. EEUU, que gira millones de dólares año a año para fortalecer el aparato militar de este verdadero enclave colonial que defiende los intereses imperialistas en la zona y reprime cualquier levantamiento. Esta política, con Trump a la cabeza, y que hoy Biden no modificó, fue la firma del llamado ‘acuerdo del siglo’ y el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. En nuestro país la pelea entre las expresiones políticas tradiciones es para ver quién se posiciona mejor ante el gendarme de medio oriente, bancando su política e instalando que se está defendiendo, respondiendo a los ataques desde la franja de Gaza, de esa derecha reaccionaria no esperamos absolutamente nada".



"En un intento de denunciar la violenta situación que se está viviendo, se coloca la teoría de los dos demonios. Acá no hay un enfrentamiento, hay un intento de exterminio por parte del Estado sionista que viene siendo resistido por el heroico pueblo palestino. Fernández y el Frente de Todos en su ambigüedad, que termina desconociendo la causa palestina lo hace para seguir teniendo relaciones con Israel, no olvidemos que en su primer viaje internacional el presidente Fernández visitó a Netanyahu. Exigimos que de forma inmediata el Estado argentino rompa relaciones con el Estado de Israel», completó Cele Fierro en su discurso