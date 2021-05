(VIDEO) Ecuador: Preso el Defensor del Pueblo por presunto delito sexual

17-05-21.-La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, investigado en un caso de presunto abuso sexual, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.La Fiscalía inició el domingo una investigación tras un incidente que involucraba a Carrión, al exministro de Salud Mauro Falconí y a una mujer sin identificar, tras la circulación de un video en el que se aprecia una gresca a las puertas del ascensor de un edificio.Indicó que, a pesar "de que uno de los involucrados cuenta con fuero de Corte Nacional, y dada la naturaleza del caso, una fiscal experta en delitos sexuales lleva la investigación".El legislador Fernando Villavicencio colgó el domingo en Twitter un video señalando: "Grave hecho de violencia involucra a Defensor del Pueblo Freddy Carrión, a exministro de Salud Mauro Falconí, y a una mujer que fue agredida violentamente".En el video se aprecia a una mujer, al guardia de seguridad del edificio, así como a un hombre que forcejea con la mujer, y que después se enzarza a golpes con otro sujeto.El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, indicó el domingo que ante la situación, la Policía tenía "instrucciones de actuar de acuerdo a la Ley. Los involucrados serán trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía donde responderán por estos hechos".Exámenes toxicológicos a CarriónEn Twitter añadió que "al Defensor del Pueblo se le realizan exámenes toxicológicos en una casa de salud con vigilancia de Policía y, en el departamento del señor Falconí está Fiscalía realizando los procesos respectivos"."Se actúa dentro del procedimiento legal. Aquí NO hay privilegios", subrayó en la red social.Por su lado, la Policía informó el domingo en Twitter de que "El ciudadano M. Falconí se encuentra aprehendido en la Unidad de Flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad competente, F. Carrión Defensor del Pueblo está en una casa de salud con vigilancia policial. Ante la Ley todos somos iguales".En un comunicado a través de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo, que luego fue eliminado de la red, Carrión apuntaba el domingo que recibía atención en una clínica por un quebranto en su salud."No he sido detenido ni notificado de ninguna investigación en mi contra", anotaba y al referirse a los hechos suscitados la noche del sábado, aseguraba que no había participado en ninguna fiesta clandestina, como se señala en redes sociales, donde la ciudadanía recordaba que desde el viernes regía en 16 de las 24 provincias un toque de queda hasta hoy, como medida para ralentizar el avance del COVID-19."Tuve una reunión en el domicilio del Dr. Mauro Falconí, con quien compartimos una amistad de varios años", señalaba Carrión en su carta eliminada pocos minutos después de haber sido colgada en Twitter.En el documento informaba de que había solicitado una licencia para atender la situación y que la vicedefensora, Zaida Rovira, estaría al frente de la institución.Villavicencio avanzó que solicitó información oficial de respaldo a la referida acción de fiscalización, previo a la formalización del juicio político a Carrión, por los hechos de violencia registrados la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo".*Con información de Dw, Efe y Afp