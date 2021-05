(VIDEO) Conozca la reacción de Duque cuando en una entrevista Patricia Janiot lo llamó títere

15.05.21 - El presidente de Colombia, Iván Duque, se molestó en una entrevista con la presentadora de Univisión, Patricia Janiot, luego que, después de hablar sobre los actos de violencia en el país, ella le pidiera su opinión porque a él lo caracterizan como un 'títere'.



En las redes sociales se viralizó el video que muestra la última pregunta de la entrevista. En ella, la periodista Janiot consultó al presidente en torno a lo que piensa de que lo caractericen como un títere y que el propio Álvaro Uribe haya utilizado esa palabra para referirse a él, cuando estaba analizando las diferencias que Colombia tiene con Venezuela.



La presentadora de Univisión le dijo textualmente a Duque: “Varias veces lo han caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral (en Venezuela) para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al (gobierno) chavista. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?”.



Duque pidió a la periodista que lo respetara y seguido le expuso el trabajo realizado durante su gobierno.



A lo que Duque respondió. “Me da pena, Ángela Patricia. Yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia”.



Luego comentó: “Aquí no hay títeres de nadie, aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante”, concluyó el presidente.



Al final de la entrevista, Janiot le dice que la pregunta le parecía “válida” y buscaba una reacción ante las declaraciones del expresidente Uribe, quien aseguró que la izquierda colombiana usa a Duque como “títere” para ganar las próximas elecciones presidenciales.





Con información de agencias.