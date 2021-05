EEUU: Colonial Pipeline afectada por ciberataque pagó $5 millones a los hackers para rescatar su sistema

Credito: Afp

14-05-21.-La empresa que opera la red de oleoductos de Estados Unidos afectada por un ciberataque, Colonial Pipeline, pagó un rescate de unos cinco millones de dólares a los piratas informáticos que la atacaron, según la agencia Bloomberg. El medio, que cita a dos fuentes familiarizadas con la transacción, asegura que esta información contradice los informes de principios de esta semana cuando la compañía dijo que no tenía intención de pagar una tarifa de extorsión para ayudar a restaurar el gasoducto de combustible más grande del país.



La compañía pagó el considerable rescate en criptomonedas, que son muy difíciles de rastrear, pocas horas después del ataque, lo que pone de manifiesto la inmensa presión a la que se enfrentó el operador con sede en Georgia para que la gasolina y el combustible para aviones fluyeran nuevamente a las principales ciudades a lo largo de la costa este.



Una tercera fuente citada por la agencia, que tampoco identifica, señala que los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos saben que Colonial hizo el pago. Una vez hecho este, los piratas informáticos proporcionaron al operador una herramienta de descifrado para restaurar su red informática deshabilitada. La cadena CNBC ya había informado hace unas horas de que Colonial había realizado el pago a los piratas, aunque no precisó la cantidad entregada.



Poco antes de publicarse esta información, el presidente estadounidense, Joe Biden, se negó en una rueda de prensa a responder a preguntas sobre si Colonial había pagado un rescate, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante su comparecencia diaria que la política del Gobierno federal sigue siendo la de no entregar el dinero que se pide, por temor a incentivar que los cibercriminales lancen más ataques.



*Con información de Dw, Efe y Afp