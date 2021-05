Cuba: Periodistas rechazan agresiones contra sus profesionales

14.05.21 - La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) rechazó la agresión física y virtual contra profesionales del gremio en la isla con la intención de desacreditarlos ante la opinión pública, informó aquí hoy la prensa local.



De acuerdo con una declaración divulgada en el diario Granma, la UPEC denunció que 'personeros al servicio de la contrarrevolución' pretenden con acciones violentas 'empañar el prestigio, la moral y el compromiso de los periodistas cubanos, quienes informan apegados a la verdad y siguiendo principios éticos irrenunciables'.



Bajo el título La prensa cubana no será amordazada, el texto denuncia que 'una minoría anticubana en el sur de la Florida, y sus asalariados internos, desesperados por la verticalidad con la que son expuestos sus propósitos, busca callar a la prensa revolucionaria, sometiendo a sus profesionales al acoso y la intimidación'.



Entre los colegas agredidos, señala el documento, se encuentra el jurista, periodista y presentador de la Televisión Cubana, Humberto López, a quien la UPEC ratificó su apoyo.



'No permitiremos ni agresiones, ni amenazas, y defenderemos la integridad física y moral de los miembros de la organización, en ejercicio legítimo de la libertad de prensa consagrada en la Constitución, las leyes y el espíritu institucional de la nación', agrega.



Humberto López mantiene un espacio en el noticiero nacional donde presenta pruebas sobre el financiamiento y las incitaciones a la violencia y subversión que hacen grupos radicados en Florida, Estados Unidos, para desestabilizar el orden en la isla.



Esto lo convirtió en uno de los principales objetivos del denominado 'linchamiento virtual' que, según los especialistas, forma parte del guion de golpe blando que se intenta aplicar en Cuba.



'Los profesionales de la comunicación no retrocederemos ni un milímetro en nuestra misión de que la verdad se abra paso. Contamos con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo para el ejercicio digno y libre del periodismo', enfatizó la UPEC.