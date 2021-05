Perú: El candidato presidencial Pedro Castillo solicita garantías tras ser amenazado de muerte

12.05.21 - El candidato a la presidencia por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, este martes solicitó protección ante la Defensoría del Pueblo, denunciando a la vez amenazas de muerte en su contra.



Luego de su larga gira en las que recorrió las regiones de la Amazonía del Perú, el candidato presidencial Pedro Castillo llegó a Lima, capital del país, para dirigirse a la Defensoría del Pueblo a exigir garantías para su vida tras las amenazas de muerte que recibió por parte del ex candidato Rafael López Aliaga en un acto público que realizó frente a palacio de justicia.



Muerte al comunismo, muerte a Castillo fueron las palabras que el ex candidato por Renovación Popular repitió frente a sus seguidores este sábado. Pedro Castillo lamentó la poca cobertura que la prensa nacional brindó a lo ocurrido, todo lo contrario con amplia cobertura que se está haciendo de la campaña de su contendora Keiko Fujimori.



Pedro Castillo no agendó actividades públicas durante su estadía en Lima, algunos simpatizantes lo esperaron afuera del local de su partido Perú Libre, pero el profesor solo permaneció en el domicilio de un conocido, en donde mantuvo reuniones de cara a lo que será su participación en los próximos debates presidenciales.



Castillo afirmó ante el defensor del Pueblo que persiste “una clara amenaza de muerte que amerita su intervención y debe ser investigada de oficio”. Los comicios tendrán lugar el 6 de junio de 2021.



Con información de Hispantv.