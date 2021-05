(VIDEOS) Colombia: Siguen denunciando fuerte represión en la ciudad de Cali

09.05.21 - Con las calles ardiendo de ira contra su gobierno, Iván Duque luce errático cuando no desconectado de una Colombia en crisis, según analistas.



Cientos de miles de personas han salido a protestar contra su gobierno desde el 28 de abril. Un país empobrecido por la pandemia y con la violencia de vuelta en los campos tras el pacto de paz con la poderosa guerrilla las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), volcó su frustración hacia el mandatario de 44 años, reseñó AFP.



Ciudadanos colombianos denunciaron la madrugada de este lunes que la policía continúa con la represión de las movilizaciones sociales en la ciudad de Cali, que se ha convertido en el epicentro de las protestas que desde hace 13 días se llevan a cabo en contra del Gobierno.



La usuaria de la red social de Twitter Yanis Ordóñez (@OrdonezYanis) afirmó que a las 23:00 horas elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional "atacan y secuestran a manifestantes, en Cali".



En un video publicado en su cuenta, remarcó que los policías "se llevaron a todos los chicos de primera línea del barrio Meléndez, por favor compartan. Ocho desaparecidos, todos los de primera línea se los llevaron".





El ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, confirmó horas después el despliegue de 10.000 policías y 2.100 soldados en Cali para "garantizar la seguridad"."Aquí no puede haber violencia, no se pueden permitir bloqueos que generen violencia, bloqueos que tienen cansados a los ciudadanos y que además son un delito", expresó el funcionario.El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por su parte, dio a conocer la madrugada de este lunes que se permitirá durante 24 horas "un corredor humanitario" en Cali, para garantizar el paso de alimentos, medicamentos y demás.

Policía junto con paramilitares atacaron a tiros a integrantes de la Minga Indígena

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia denunció este domingo que la Minga fue atacada con disparos de civiles protegidos por agentes de la Policía. El ataque ocurrió luego de que el Alcalde de Cali denunciara como ilegales a las acciones de la guardia indígena para atrapar a los sicarios que atacan a manifestantes.

De acuerdo a la CRIC el ataque se produjo por hombres vestidos de civil y dejó ocho indígenas heridos.

El ataque llega luego de que el Alcalde de Cali desacreditara las acciones de la guardia indígena que ha venido actuando estos últimos días en defensa de los manifestantes y en particular el último viernes han desbaratado a un grupo de sicarios que respondían a la Policía y que habían atacado a las personas que se encontraban en las protestas.

Un Duque solitario



Duque desoyó a expertos, académicos, opositores e incluso aliados cuando le advirtieron sobre la inconveniencia de un alza de impuestos en medio de la pandemia.



"Todo el mundo le advirtió... que políticamente no era viable", dice Basset. "Eso muestra bien la incapacidad del gobierno al leer la situación", explica.



La iniciativa pretendía incrementar el IVA de algunos productos y ampliar la base de contribuyentes, en un país en el que el 42,5% de la población es pobre y el 16,8% no tiene empleo.



"Fallamos seguramente en la comunicación", concedió el mandatario en un encuentro con medios. "Se estaba buscando una herramienta para que el 50% de los hogares más pobres tuvieran un ingreso", añadió.



A pesar de que solo el 4,6% de los 50 millones de colombianos están vacunados contra el covid-19, las protestas masivas no parecen ceder. Casi tres millones ya se han contagiado y al menos 76.000 fallecieron por coronavirus.



A un año de las elecciones y con la izquierda subiendo en las encuestas, se aproxima "una campaña presidencial que pinta ser no polarizada, sino radical", sentencia Libreros.



Los colombianos comenzaron el 28 de abril pasado un paro nacional en rechazo a las políticas neoliberales implementadas por Duque, que respondió con el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, en acciones que han dejado al menos 47 muertos y más de 500 personas desaparecidas.

