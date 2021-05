Brasil: Bolsonaro garantiza que nombrará juez “terriblemente evangélico” para Corte Suprema

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Credito: Archivo

08-05-21.-El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, reafirmó este sábado que el próximo julio cumplirá su promesa de nombrar un juez “terriblemente evangélico” para ocupar uno de los once asientos de la Corte Suprema.



“Las vacantes para el Supremo Tribunal Federal pasan por mí. La última palabra no es mía, es del Senado, pero ustedes ya saben que el 4-5 de julio” elegiré un nombre “terriblemente evangélico”, dijo el mandatario a un grupo de seguidores, a las puertas de su residencia oficial, en Brasilia.



Bolsonaro señaló que ya tiene en mente un candidato, aunque no desveló su nombre, si bien, según la prensa brasileña, parece ser que se trata de André Mendonça, exministro de Justicia de su Gobierno y actual Abogado General del Estado.



“Como ya dije alguna vez, ¿se imaginan que las sesiones del Supremo Tribunal Federal comenzaran con una oración por parte de ese magistrado?”, dijo el jefe de Estado.



“Dios es esencial en todos los lugares y el Supremo es un lugar que… no sé cuál es el superlativo de esencial, ¿alguien sabe cuál es el superlativo de esencial por ahí? ¿Esencialísimo? Debe ser…”, apostilló.



En el poder desde el 1 de enero de 2019, Bolsonaro ya nombró en octubre del año pasado al juez conservador y católico Kassio Nunes Marques para el lugar que dejó el entonces decano del alto tribunal José Celso de Mello, de ideas progresistas.



La elección de Nunes Marques frustró entonces a los sectores de la ultraderecha y a líderes de iglesias pentecostales que esperaban que se hiciera realidad la promesa que hizo Bolsonaro en 2019 de nombrar a un juez “terriblemente evangélico”, lo que parece ser que cumplirá en esta ocasión.



El próximo julio, Bolsonaro tendrá que designar al sustituto de Marco Aurélio Mello, juez del Supremo desde junio de 1990 y quien se retirará justo una semana antes de cumplir los 75 años, edad límite para los jueces en Brasil.



No obstante, el nombre que escoja el gobernante brasileño debe ser aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que entrevistará al candidato, y posteriormente por el pleno de la Cámara Alta.