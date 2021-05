Colombia: Policía renuncia a su cargo. “No me metí a la institución para masacrar”

Denilson Scott Gonzalez Credito: Facebook

06-05-21.-Un policía colombiano, Denilson Scott Gonzalez, renunció públicamente a través de la red social Facebook y contó las razones de su desilusión con estas mismas palabras:



"A nivel mundial las protestas en Colombia han sido desalentadoras sobre todo por la brutalidad policial que ya dejan 22 civiles muertos y más de 80 desaparecidos. La desilusión cunde también dentro de los propios agentes. Este fue el caso del patrullero Denilson Scott Gonzalez quien publicó este post desde su Facebook anunciando que renuncia a la institución publicando este post: «Renuncio a esto que era mi sueño vestir el uniforme verde oliva. Por qué mi vocación era servirle al país pero con todo lo que hoy se ve. Me repugna, algo que es apolítico sirviendo le a los políticos. Esto se creo para el pueblo. Para salvaguardar La seguridad de los colombianos. No para masacrar a aquel que lucha por los mismos derechos que el uniformado tiene y les van a quitar con esas reformas. Era mi sueño ser policía y hoy en día desisto de ese sueño aquel que sea patrullero, cabo, sargento etc entienda que esos “Gamines» también están luchando por sus derechos. Digo no a las reformas. Y digo no al gobierno."



El hombre recibió comentarios de apoyo en la publicación. Muchos elogiaron grandemente las palabras con las que acompañó el anuncio de su renuncia.



La renuncia de Gonzalez se da en medio de un contexto álgido en Colombia, en donde las manifestaciones en el marco del Paro Nacional han provocado miles de agresiones a personas civiles y al menos 26 víctimas mortales por parte de las fuerzas represivas de ese país..