(VIDEO) A Uribe no le gustó la entrevista que le hicieron en CNNE "usted me llama para condenarme"

05.05.21 - En una inusual entrevista de CNNE el periodista ancla de este medio entrevistó al expresidente de Colombia Alvaro Uribe, quien se vio sorprendido cuando comenzó a sentir que las preguntas que le hacían no eran las acostumbradas, pues siempre las entrevistas de este medio han sido complacientes, pero ayer extrañamente no fue una de ellas... entonces llegó el cortocircuito y comenzó a enfurecerse, “me llama a condenarme, no me llama de periodista, sino como político. Le pido q me respete, es muy irrespetuoso.Esta no es una entrevista es una emboscada” le respondió Uribe.



Quien realizaba las preguntas fue el periodista Fernando del Rincón y en uno de los pasajes preguntó a Uribe: "“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente" (en cuanto a lo acontecido en Colombia estos últimos días por el paro de trabajadores y las protestas del pueblo colombiano en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque). a lo que Uribe lo interrumpió diciendo: ”Fernando yo no puedo aceptarle eso, usted me llama es a condenarme, usted no me llama para una entrevista, no le puedo aceptar esto”, dijo.



Uribe insistió en que el periodista lo estaba atacando y le le exigió respeto. “Usted no me está llamando a mí como periodista, usted me está llamando como político y no puedo aceptarle esto (...) Yo con mucho gusto le quiero responder todo, pero no con sus bravuconadas, yo le pido que me respete”, puntualizó.