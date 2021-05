(VIDEOS) México: Un puente del Metro colapsa y fallecen 23 personas dejando 65 heridos

04.05.21 Un tren del metro de Ciudad de México sufrió un accidente este lunes al colapsar un puente elevado por donde pasaba, mostraron imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales.



El suceso tuvo lugar la noche de este lunes entre las estaciones de Tezonco y Olivos, de la línea 12, cuando el tren estaba en marcha. El accidente dejó 23 muertos, mientras que 65 heridos fueron hospitalizados.



Tras el accidente, que tuvo lugar cerca de la estación Olivos, de la Línea 12 del metro, en el sur de la capital, decenas de rescatistas y bomberos trataban de sacar a los pasajeros del interior del tren que prácticamente colgaba de la estructura del puente, entre fierros retorcidos y cables, mostró la televisión local.



Según la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre los muertos hay menores de edad, pero de momento no se conoce el número exacto. Siete heridos se encuentran en estado grave.



Sheinbaum indicó que el siniestro se produjo al vencerse una viga del puente a la altura de la estación Olivos, cerca de las 10 de la noche, hora mexicana.



Las causas del desplome aún están siendo investigadas. Inicialmente, Sheinbaum declaró que el desprendimiento se debió al "vencimiento de una trabe en el momento en que iba pasando" un tren. No obstante, un poco más tarde la alta funcionaria señaló que no adelantaría conclusiones y aseguró que se realizarán todas las investigaciones necesarias para determinar las causas.



De acuerdo con un informe preliminar de las autoridades de seguridad, la Estación Olivos colapsó después de que un vehículo chocara contra una de las columnas que sostienen el puente, provocando que se viniera abajo justo cuando pasaba un tren, recoge El Universal.



Es el segundo accidente que se registra en el metro capitalino en lo que va de este año. En enero pasado, un incendio en las instalaciones de control del metro dejó una persona fallecida y 29 intoxicadas. Mientras, en marzo de 2020 dos trenes chocaron en el interior de una estación, dejando un muerto y 41 lesionados.



El metro de Ciudad de México, inaugurado en 1969, es uno de los principales medios de transporte de la capital y su zona metropolitana, donde viven unos 20 millones de personas. La línea 12 del metro, en la que sucedió el accidente del lunes, fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el actual canciller de México y entonces alcalde de la capital, Marcelo Ebrard.





Con información de RT / Agencias.