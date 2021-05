(VIDEOS) #SOSColombia: Cuerpos de seguridad del estado reprimen protestas y se registran 27 muertos

04.05.21 - El Comité Nacional del Paro de Colombia denunció el lunes que la represión por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en contra de la reforma fiscal ha dejado un saldo provisional de 27 asesinados y unos 124 heridos.



En un balance que comprende el periodo del 28 de abril al pasado 2 de mayo, la entidad indicó que fueron reportados 1.089 casos de violencia policial y 27 manifestantes asesinados, 12 de ellos en Cali, capital del surocidental departamento del Valle del Cauca.



Sin embargo, este balance es provisional, debido a que la represión continuó la noche del lunes en diversos sectores de Cali, en especial en Siloé, donde organismos humanitarios reportaron la muerte de al menos dos personas.





El Comité Nacional del Paro agregó en su informe que de las personas heridas, 13 presentaron lesiones oculares. También se reportaron seis hechos de violencia sexual, 726 detenciones arbitrarias y 45 defensores de derechos humanos limitados en el ejercicio de sus funciones.Los dirigentes del paro aseguraron que, pese a que el presidente Iván Duque retiró el polémico proyecto de reforma tributaria, las medidas de protesta continuarán contra la militarización de las ciudades.Exigen además el retiro de la reforma de salud, la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, responsabilizados de innumerables abusos de poder, y una vacunación masiva contra la Covid-19, entre otras demandas.Para este miércoles 5 de mayo fue convocada una nueva jornada nacional de protestas, en la que participarán diferentes plataformas sociales y las centrales obreras.Igualmente la noche del lunes, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denunció en su cuenta de la red social de Twitter que varios miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones en la ciudad de Cali.“Mientras dábamos seguimiento a situación de DDHH en Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, destacó el organismo internacional.En un comunicado en su cuenta de Twitter, la comisionada Juliette de Rivero acusó a la Policía de atacar a miembros de la comisión que ella encabeza en Cali, al tiempo que advirtió que nadie resultó herido. No obstante, llamo a las autoridades a aclarar la situación en la zona de Siloé, donde se ha informado por usuarios de redes sociales de un número no determinado de muertes.

Con información de Telesur.