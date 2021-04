Argentina: Asociación Madres de Plaza de Mayo conmemoran 44 años de lucha política

Abuelas de Plaza de Mayo

30 de abril de 2021.- La Asociación Madres de Plaza de Mayo conmemora este viernes con varias iniciativas virtuales 44 años de su historia y lucha ininterrumpida en memoria de sus hijos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).



Con el liderazgo de la luchadora social Hebe de Bonafini, este colectivo de mujeres recordará aquella fecha cuando en la Pirámide de Plaza de Mayo, sin miedo a los militares, salieron a reclamar por saber del paradero de sus vástagos.



"Cuando a uno le destruyen el pequeño proyecto familiar, cuando llegan a tu casa, rompen, queman y se llevan lo más preciado que son tus hijos, se te abre un agujero adentro del cuerpo que no se cierra", señaló Bonafini en un video difundido por la efemérides, con imágenes de aquellos momentos, citado por Prensa Latina.



En el audiovisual, la presidenta de esa asociación recordó que "somos madres revolucionarias que combatimos todos los días, nuestros cuerpos están muy viejos. Hacemos todo el esfuerzo posible para entregar esta poca vida que nos queda para que todos los jóvenes se den cuenta que no hay lucha inútil'.



Las actividades comenzarán al mediodía con la presentación virtual del libro La rebelión de las madres: Historia de las Madres de Plaza de Mayo, con la presencia de Bonafini y de Ulises Gorini, autor de la obra.



Asimismo, habrá una transmisión especial que incluirá un discurso de Bonafini, en el que hará referencia a la historia de este colectivo y de varias de esas mujeres que estuvieron en estos años de lucha y hoy ya no están.

