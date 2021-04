Creadores de vacuna rusa Sputnik V demandarán a regulador brasileño por difamación

Ampollas de la vacuna rusa Sputnik V Credito: AFP

29-04-21.-Los creadores de la vacuna rusa Sputnik V anunciaron el jueves una demanda judicial por difamación contra la agencia reguladora brasileña Anvisa, que rechazó autorizar la importación del fármaco.



"Sputnik V va a presentar en Brasil una demanda por difamación contra Anvisa por difundir información falsa e incorrecta", aseguró el fabricante en la cuenta oficial Twitter de Sputnik V.



El regulador sanitario brasileño se opuso el lunes a un pedido de varios estados del país para importar el inmunizante ruso, por considerar que le faltaban datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia.



"Anvisa hizo declaraciones incorrectas y engañosas sin haber probado la vacuna Sputnik V", reiteraron los creadores del fármaco.



Sputnik V cita las declaraciones de Gustavo Mendes, uno de los gerentes técnicos de Anvisa, que habría afirmado que la agencia brasileña "no había recibido las muestras de la vacuna para probarla [y] no hizo test". Los fabricantes rusos no precisaron sin embargo la fuente de estas declaraciones.



La dirección del regulador brasileño siguió la recomendación del área técnica del organismo, que identificó diversas "incertidumbres" en relación a la seguridad y eficacia del inmunizante, que todavía no fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos.



La vacuna, de vector viral, está siendo utilizada en numerosos países además de Rusia, entre ellos México, Argentina y Venezuela.

